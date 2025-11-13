Ｊ１の神戸は１２日、神戸市内のグラウンドで約１時間、練習を公開した。１６日の天皇杯準決勝・広島戦（パナスタ）に向け、ＭＦ佐々木大樹は「少し似た戦い方をしているな、というので一番分かりやすい試合になる。一番負けてはいけない相手なのかなと思う」と気合を入れた。

史上２チーム目の３連覇を目指したシーズンだったが、９日のＧ大阪戦で引き分けてリーグ戦優勝の可能性が消滅した。２日間のオフを挟んで始動。ミーティングでは天皇杯連覇やリーグ戦をより高い順位で終えることなど、チームの意識を再確認した。

今季から神戸のエースナンバーである「背番号１３」を背負う佐々木。負傷離脱もあったが、チームトップの８アシストに同５位の５得点を挙げている。復帰後のコンディションには手応えを明かし、「あとは目に見える結果を毎試合取れるようなストライカーにならないといけないと思っている」と、まだまだ満足感はない。９日も、後半４４分に同点ゴールをマーク。窮地に立たされた中で生まれた得点に「復帰してから初ゴール。自覚という部分でも、あのまま０で終わるのと１点取るのとでは正直違ったと思っているので。より、あの１点でゴールという結果で引っ張っていかないといけないと感じました」と、神戸の軸を担っていく上で、さらに覚悟を強めた得点だった。

「３連覇のところを見ると悔しいですけど、ゴールが入るとＦＷは勢いづく」。佐々木は昨年の天皇杯でも、３回戦から準決勝まで連続得点を記録。エース番号を背負った今大会も、勝負所で躍動する。