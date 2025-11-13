狩野英孝、脅威のラッキーエピソード イーロン・マスク氏から動画にコメント「『面白い』って来ました」
タレントの狩野英孝、ゆうちゃみが13日、都内で行われた森永乳業の『ラッキーピノセンター』オープニングイベントに参加した。
【写真】お似合いで可愛すぎる！ピノカチューシャで笑顔を見せるゆうちゃみ
イベントではラッキーなエピソードを話すことに。ゆうちゃみは、今朝食べたピノから星型が出たそうで「思わず撮ってインスタのストーリーを更新しちゃいました」と笑顔で明かした。
一方の狩野は「なんでかわからないんですけど動画を撮って、SNSに投稿したら、イーロン・マスクさんから返信来ました。『面白い』って」とXを経営するイーロン・マスク氏から返信が来た脅威的なラッキーエピソードを披露。「イーロン・マスクさんがコメントくれた動画は2億再生されました。たまたまですよ」と狩野が謙そんすると、ゆうちゃみは「なんで間違えてコメントしたんやろ」とイジって笑わせていた。
森永乳業は、ひとくちアイスのロングセラーモデル『ピノ』をテーマとした新しいコミュニケーション『ピノノくじ』キャンペーンを13日からスタートさせている。
