【 柄本時生♥さとうほなみ 】 結婚を発表 「これからも感謝と初心を忘れずふたりで歩んで参ります。」 【コメント全文】
俳優の柄本時生さんと、さとうほなみさんが自身のインスタグラムを更新。
結婚したことを公表しました。
さとうほなみさんは、「ゲスの極み乙女」のドラマ―、ほな・いこかとしても活動しています。
インスタグラムでは、２人の直筆の署名と共に「私事ではございますが、柄本時生とさとうほなみは本日、十一月十三日に入籍いたしましたことをご報告いたします。」と、報告。
続けて「これからも感謝と初心を忘れずふたりで歩んで参ります。」と、綴りました。
そして「 今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしく申し上げます」と、２ショット写真を添えて綴っています。
【 柄本時生さん プロフィール 】
生年月日：1989（平成元年）年10月17日
出身地：東京都
サイズ：176ｃｍ
略歴：2003年、映画 Jam Films S『すべり台』(主演/2005年公開)のオーディションに合格し、デビュー。2008年の出演作品により第2回松本CINEMAセレクト・アワード最優秀俳優賞を受賞。
血液型：O型
特技：野球
趣味：映画鑑賞
特徴：左利き
【 さとうほなみさん プロフィール 】
ゲスの極み乙女 ドラマ―（ほな・いこか）
出身地：東京都
生年月日：1989年8月22日
身長：161cm
【 柄本時生さん インスタグラムより引用 】
関係者の皆さま、
いつも応援してくださっている皆さまへ。
私事ではございますが、柄本時生とさとうほなみは本日、十一月十三日に入籍いたしましたことをご報告いたします。
これからも感謝と初心を忘れずふたりで歩んで参ります。
今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしく申し上げます
