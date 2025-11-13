俳優の柄本時生さんと、さとうほなみさんが自身のインスタグラムを更新。

結婚したことを公表しました。

さとうほなみさんは、「ゲスの極み乙女」のドラマ―、ほな・いこかとしても活動しています。



【写真を見る】【 柄本時生♥さとうほなみ 】 結婚を発表 「これからも感謝と初心を忘れずふたりで歩んで参ります。」 【コメント全文】





インスタグラムでは、２人の直筆の署名と共に「私事ではございますが、柄本時生とさとうほなみは本日、十一月十三日に入籍いたしましたことをご報告いたします。」と、報告。



続けて「これからも感謝と初心を忘れずふたりで歩んで参ります。」と、綴りました。

そして「 今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしく申し上げます」と、２ショット写真を添えて綴っています。







【 柄本時生さん プロフィール 】







生年月日：1989（平成元年）年10月17日

出身地：東京都

サイズ：176ｃｍ



略歴：2003年、映画 Jam Films S『すべり台』(主演/2005年公開)のオーディションに合格し、デビュー。2008年の出演作品により第2回松本CINEMAセレクト・アワード最優秀俳優賞を受賞。



血液型：O型

特技：野球

趣味：映画鑑賞

特徴：左利き



【 さとうほなみさん プロフィール 】







ゲスの極み乙女 ドラマ―（ほな・いこか）



出身地：東京都

生年月日：1989年8月22日

身長：161cm

【 柄本時生さん インスタグラムより引用 】

