韓国エンターテインメントの大手企業HYBE（ハイブ）所属のグローバル・ガールズグループKATSEYE（キャッツアイ）メンバーが、殺害予告を受けていたことを明らかにした。

グラミー賞2部門にノミネートされるなど、世界的に注目されているが、11日に公開された英BBCのインタビューで「脅威がメンバーの家族にも向けられている。心が重い」と打ち明けた。

Lalaは「何ともないと自分自身に言い聞かせようとしたが、1000人が殺害予告を送れば、衝撃は大きい。実際にそのようなことが起きなくても、目に余る行為だ」と吐露した。インド系米国人のLalaは、人種差別的な非難にも苦しんだという。「米国で不法に居住して働いている」という虚偽申告が、米国移民税関取締局（ICE）に届いたこともあるとした。

またLalaは、KATSEYEが受けた性差別的を含む非難にも言及した。「人々は私たちをランク付けして評価することがある。容姿、歌の実力、ダンスの実力に点数で付けて合算してパーセントで表示する。あまりにもディストピア（理想的ではない社会）だ」と指摘した。

KATSEYEは、自分たちが受けている脅威について具体的には言及しなかった。一方でBBCはインタビュー記事内で「ファンコミュニティーでの攻撃的で不適切な行動は珍しいことではない」と指摘した。

リーダーのSophia（ソフィア）は「私たちが大衆の前に出ることを選択し、（私たちに起きることが）有名税の一部だということを知っている。だからといって、私たちが人間という事実が変わることはない。私たちのキャリアはまだ短いが、すでに私たちと家族に対して、あまりにも多くの言葉があふれた感じ」と伝えた。Manon（マノン）も「精神的にテロを受けているようだ。私たちはチームの多様性を本当に誇りに思う。世の中の少女たちに、どんな姿であれ自分がどこから来たのかを誇らしく思うとみせることが、私たちの最優先順位」と強調した。

Lalaも「私たちの肌の色と文化がまさに力です。それを生かして自信を持って受け入れられることを願っています」と話した。