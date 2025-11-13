BTS・JUNG KOOK、5度目の快挙達成！『Dreamers』オーディオ動画が再生回数1億回突破

ボーイズグループBTSのメンバー、JUNG KOOKがユーチューブで再生回数1億回のオーディオ動画を追加した。5度目の1億回達成だ。

JUNG KOOKが歌った「2022 FIFAワールドカップ カタール」の公式サウンドトラック『Dreamers』のユーチューブオーディオ動画が再生回数1億回を超えた。

これでJUNG KOOKはユーチューブで再生回数1億回のオーディオ動画を5つ保有した最初かつ唯一のアジアのソロアーティストになった。

JUNG KOOKの再生回数1億回のオーディオ動画は、『Dreamers』をはじめ、1stソロフルアルバム『GOLDEN』の収録曲『Seven（feat. Latto）（Explicit Ver.）』（1億5300回）、タイトル曲『Standing Next to You』（1億2000万回）、無料音源『Still With You』（1億2000万回）、『Euphoria』（1億5700万回）がある。

『Dreamers』は、ユーチューブミュージックでも再生回数約4億2600万回を記録し、強大な人気を見せている。

これとともにFIFAの公式YouTubeチャンネルに公開された『Dreamers』のミュージックビデオも再生回数4億2700万回を超え、冷めない人気が続いている。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。