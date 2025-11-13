ÊÁËÜ»þÀ¸¡õ¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ê¤Û¤Ê¡¦¤¤¤³¤«¡Ë¡¢·ëº§È¯É½¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤È½é¿´¤òËº¤ì¤º¡×2024Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/13¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜ»þÀ¸¡Ê36¡Ë¡¢½÷Í¥¤Î¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ê36¡Ë¤¬11·î13Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎInstagram¤Ë¤Æ·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÁËÜ»þÀ¸¡õ¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡¢¤ª¤ó¤Ö¤ÇÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È
ÊÁËÜ¤È¤µ¤È¤¦¤Ï¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ ¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤È¤·¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÁËÜ»þÀ¸¤È¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¤Ï ËÜÆü¡¢11·î13Æü¤ËÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤È½é¿´¤òËº¤ì¤º¤Õ¤¿¤ê¤ÇÊâ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡Öº£¸å¤È¤â¤´»ØÆ³¤´ÊÜÚ¥¤Î¤Û¤É¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤Ó¡¢Ä¾É®¤Ç½ðÌ¾¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÁËÜ¤¬¤µ¤È¤¦¤ò¤ª¤ó¤Ö¤·¤¿¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï2023Ç¯¤Ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMONSTROUSA¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¶Ó»åÄ®¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Á½ÂÃ«¤«¤é°ìËÜ¡Á¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿2024¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÁËÜ¤Ï1989Ç¯10·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Éã¤ÏÊÁËÜÌÀ¡¢·»¤ÏÊÁËÜÍ¤¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥°ì²È¤Ë°é¤Á¡¢2003Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¸ÄÀÇÉÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤ÏÇÐÍ¥¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤òÅ¸³«¡£2020Ç¯¤Ë½÷Í¥¤ÎÆþÍèçýÎ¤¤È·ëº§¤·¡¢2022Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£
¤µ¤È¤¦¤Ï1989Ç¯8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¡£¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¡¼¡Ö¤Û¤Ê¡¦¤¤¤³¤«¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë°ìÊý¡¢2017Ç¯º¢¤«¤é½÷Í¥¶È¤òËÜ³Ê²½¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÊõÊª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2024¡Ë¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿2025¡Ë¤Ê¤É¡£¤µ¤È¤¦¤âºÆº§¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
