¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£»ÅÍÍ¡ª ¥È¥è¥¿¡È¿·¡É¡Ö¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡ÈGRMN¡É¡×¸ø³«¡ª 400ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡ÖV8¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×ÅëºÜ¡õ¡ÈÁö¹ÔÀÇ½¡É¶¯²½!? °ìÌ£°ã¤¦¡Ö2Âæ¤Î¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡×²¿¤ò¼¨¤¹¤Î¤«
¥Ö¡¼¥¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Çò¤È¹õ¤Î¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼
¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²½¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÇÍ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¡¢¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤Ï¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤äGR¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Ê£¿ôÂæ¤òÊú¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Àë¸À¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¡ÊÈì¿§¡Ë¤Î¥¯¡¼¥Ú¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸½¾õ¤Ç¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¤³¤ÎÎÌ»º¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¥È¥è¥¿¡É¿·¡É¡Ö¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡ÉGRMN¡É¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê55Ëç¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤ÎÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢Â¾¤Ë2Âæ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬Çò¤È¹õ¤Î¡Ö¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡×¤Ç¤¹¡£Çò¤¬¥»¥À¥ó¤Ç¡¢¹õ¤¬SUV¥¿¥¤¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â¤¹¤Ç¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÌ»º¼Ö¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÁêÅö¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ¡¢¤³¤Î2Âæ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÀ¤¤¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ë¡¢¤³¤Î2Âæ¤Î¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤ÎÆâÍÆ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸«ËÜ¤È¤Ê¤ë¹õ
¡¡¹õ¤¤SUV¥¿¥¤¥×¤Î¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥ë¡¼¥à¤Ë¤â¡ÖCENTURY TAILOR MADE¡×¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ð¤ò¾Ã¤·¤¿¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥«¥é¡¼¤¬¡¢¤¿¤À¥â¥Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ç÷ÎÏ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖTAIKOR MADE¡Ê¥Æ¥¤¥é¡¼¥á¥¤¥É¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢ÍÎÉþ¤ä²È¶ñ¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºÙ¤«¤¯ÆâÍÆ¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¡×¤ÈÆ±¤¸ÆâÍÆ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Æ¥¤¥é¡¼¥á¥¤¥É¡×¤ÏÍÎÉþ¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤â¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¤ª¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ì¤Ä¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¡¢ºî¤ê¾å¤²¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¹õ¤Î¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¶À¤Î¤è¤¦¤ËËá¤¾å¤²¤¿¥Ô¥«¥Ô¥«¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤¬ÂåÌ¾»ì¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤¨¤ÆÈ¿ÂÐ¤Î¥Þ¥Ã¥ÈÅÉÁõ¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÃíÊ¸¤Ë¤â±þ¤¨¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥Þ¥Ã¥È¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ËÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÇÉ¼ê¤Ê¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¡¼¥Ú¤ÈÆ±¤¸ÀÖ¤Ë¶á¤¤¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÈì¿§¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤Ë¤¢¤ë¡ÖCENTURY¡×¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ï¡¢É½ÌÌ¤³¤½¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¡ÊÈì¿§¡Ë¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸åÀÊ¤ÎÂ¸µ¤Î¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë»Å¾å¤²¤¿¾ö¡ª¡¡ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¯¡¢¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤é¤·¤¤1Âæ¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾ÏÃË²ñÄ¹¤ÎÇò¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¤¸GRMN»ÅÍÍ
¡¡¤â¤¦1Âæ¤ÏÇò¤¤¥»¥À¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£Çò¤¤¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤Î¥»¥À¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥È¥è¥¿²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ëËÅÄ¾ÏÃË»á¤Î°¦¼Ö¤Ç¤¢¤ëGRMN»ÅÍÍ¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¤Î¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤Î¥×¥ì¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²áµî¤ËÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÈ¼Áö¼Ö¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¼Ö¤¬¾ÏÃË²ñÄ¹¤Î¥¯¥ë¥Þ¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤¿°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Çò¤¤¾ÏÃË²ñÄ¹¤ÎGMMN»ÅÍÍ¤Î¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄÉ²Ã¥«¥¹¥¿¥à¤ò»Ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¾ÏÃË²ñÄ¹¤ÎGRMN»ÅÍÍ¤ÈÆ±¤¸¤Ë¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸µ¤ÎGRMN»ÅÍÍ¤È°Û¤Ê¤ë¤Î¤¬¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤ÈGR¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¡Á¤¯¸«¤ë¤È¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤éÌÏÍÍ¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¡¢À¾¿Ø¿¥¤ò¥«¡¼¥Ü¥ó¤Î»å¤Ç¿¥¤ê¤¢¤²¡¢¤½¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¡È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡ª¡É¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢GR¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ï¡¢¹õ¤ÈÀÖ¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥é¡¼¤Çºî¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÄÌ¾ï¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ÎÇò¤ÎGRMN»ÅÍÍ¤Î¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤Ë»È¤ï¤ì¤ëGR¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ï¡¢¹õ¤È¥°¥ì¡¼¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
¡Ö·Ú°æÂô¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ´ÇÈÄ¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤Ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤Ë»È¤¦GR¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Î¿§¤âÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¼·Êõ¾Æ¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤äÂ²ó¤ê¤Ê¤É¤Ë¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÜºÙ¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤Î¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ431ÇÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë5¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿8µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ü¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ¹¹¤¬¤Ê¤¤ÅÀ¤ä¡¢Â²ó¤ê¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¡È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤â³Ú¤·¤á¤ë¡É»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤À¤±¤ËGRMN¤Ç¤â¡¢Âç¤¤ÊÊÑ¹¹¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÄÌ¾ï»ÅÍÍ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡È¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¡É¸åÀÊ¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¾å¼Á¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¥¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¤³°Å¸³«¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿Å¸¼¨
¡¡º£²ó¤Î2Âæ¤Î¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤éÂç¤¤¯°ïÃ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½¾Íè¤Î¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤Ï¡¢VIP¸þ¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¹Ä¼¼´Ø·¸¤ä´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¾ì¤Ç»È¤¦¤â¤Î¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£Èó¾ï¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢¤ª¹Å¤¤¥¯¥ë¥Þ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬Çò¤È¹õ¤Î2Âæ¤Î¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤«¤é¼õ¤±¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÇÉ¼ê¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¼«Í³¤Ê¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²½¤·¤¿¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤¬³¤³°Å¸³«¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë½Ð²ñ¤¦¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¤Î¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤Î¥×¥ì¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¡¢¥È¥è¥¿²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ëËÅÄ¾ÏÃË»á¤Ï¡¢¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤ò¡ÖÆüËÜ¤Î¿´¡¢¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥É¡Ù¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤Î¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤¬¡¢¤³¤Î2Âæ¤«¤é¤Ï´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£