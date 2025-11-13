¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ò¤É¤¤¤Í¡×µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡¼ã¼êÅê¼ê¿Ø¤Ë¶ì¸À¡¡¡Ö°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¡¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê12Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Û¤«¡Ë
¥¥ã¥ó¥×2ÅÙÌÜ¤Î¹ÈÇòÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿µð¿Í¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÀõÌîæÆ¸ãÁª¼ê¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÇÇòÁÈ¤¬5¡Ý2¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àºÇ¾å³¬¤Î°ì¼¼¤«¤é»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡£1ÅÙÌÜ¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥«¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ê¤É¤Ø¤Îµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¼ã¼êÅê¼ê¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ¤¤Å¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥¤¥Ë¥ó¥°Á°¤ÎÅêµåÎý½¬¡£À©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤º¡¢¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÊü¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤ò¸«¤Æ¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ò¤É¤¤¤Í¡×¤È°ì¸À¡£¡Ö¸òÂå¤·¤¿Åê¼ê¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¡Ø¥¹¥Ñ¡¼¥ó¡Ù¤ÈÅê¤²¤¿¤é¡¢Áê¼ê¡Ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡Ø¤ª¤©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤â¤ó¤Í¡£°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤ÈÅêµåÎý½¬¤«¤é¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¿´ÍýÅª¤Ë°µÅÝ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢°ì¤Ä¤Î¼êË¡¤À¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£