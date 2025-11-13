三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けるフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）は12日、第7話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷氏の青春時代の思い出を題材にした完全オリジナルストーリー。民放GP帯の連ドラ脚本は2002年7月期のフジテレビ木曜劇場「合い言葉は勇気」以来。主演は菅田将暉、共演は二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波らと豪華キャストが顔を揃えた。

菅田は成功を夢見る演劇青年・久部三成役、二階堂はミステリアスなダンサー・倖田リカ役、神木は“三谷青年”をモチーフにした新人放送作家・蓬莱省吾役、浜辺は渋谷にひっそりと佇む八分（はっぷん）神社の巫女・江頭樹里役を演じる。

第7話は「コンビ解散だ」。クベ版「夏の夜の夢」開幕から1週間が経ったが、売上は目標の半分にも達していない。しかし、久部三成（菅田将暉）は大御所俳優・是尾礼三郎（浅野和之）を迎え、稽古に励む日々。シェイクスピア後期の名作「冬物語」上演へ息巻く…という展開。

WS劇場の存続には週120万円の売上が必要。支配人の浅野大門（野添義弘）は父から受け継いだ“赤糸威本大札大鎧（あかいとおどしほんおおざねおおよろい）”を売り払い、金を工面した。

しかし、オーナーのジェシー才賀（シルビア・グラブ）には小細工などお見通し。鎧を骨董品店から買い戻し、秘書兼ドライバー兼用心棒の乱士郎（佳久創）が甲冑に身を包む。「この渋谷で私の知らないことはないの」――。久部にプレッシャーをかけた。

「赤糸威大札大鎧（赤糸威大鎧）」は“坂東武者の鑑”畠山重忠が武蔵御嶽神社に奉納したと伝わる名甲冑。三谷氏が脚本を執筆した22年のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で菅田は源義経役、佳久は弁慶役で共演。畠山重忠役は俳優の中川大志が熱演した。「赤糸威胴丸鎧」は義経が着用したとされる。

SNS上には「弁慶が大鎧を着ている！」「ここ、弁慶と義経」「義経の大鎧を弁慶が着る世界線」などと“鎌倉殿ファン”から歓喜の声が上がった。