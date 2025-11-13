夫にとっては「ようやく始まる、自由な第二の人生」。 妻にとっては「夫がずっと家にいる、ストレスの始まり」。 この決定的な“視点のズレ”が、熟年夫婦の関係に静かな亀裂を生みます。本記事では、加奈子さん（仮名）の事例とともに、熟年夫婦の深刻な危機について合同会社エミタメの代表を務めるFPの三原由紀氏が解説します。※相談事例は本人の許諾を得てプライバシーのため一部脚色しています。

妻「ともに苦労を乗り越えた結婚生活でした」

「もう、嫌いにはなれない人。でも……もう少し思いやりが欲しいんです」

そう語るのは、結婚50年を迎えた加奈子さん（仮名／72歳）。夫の誠一さん（同／74歳）は1950年代前半生まれ。オイルショック直後の1974年に大手電機メーカーへ入社したポスト団塊世代です。高度経済成長の終盤を駆け抜け、終身雇用と手厚い福利厚生の恩恵を受けた典型的な“企業戦士”。定年後も関連会社の顧問として70歳まで勤め上げました。

2人の結婚は、加奈子さんが大学3年のとき。妊娠がわかり、学生結婚を選びました。当時はいまよりもはるかに世間の目が厳しく、「できちゃった婚」という言葉すらなかった時代。周囲の反対を押し切っての決断でした。

卒業を待たずに出産、誠一さんは新入社員として社会に出たばかりの身で、3人暮らしをスタート。住まいは、2DKの社宅。家賃は安いものの、若い妻には息のつまる世界でした。

「私が一番若い“新妻”で、上司の奥さま方には気を遣いました。朝の掃き掃除や花壇の水やり、共用部の清掃当番表づくり……。子どもが生まれてからは“社宅の子ども会”の役も回ってきて、家庭のなかにも職場の序列が持ち込まれているようで、気を抜けませんでした」

それでも加奈子さんは、「夫がここで認められるなら」と耐え抜きました。誠一さんも、そんな妻の支えのもとで出世街道をひた走ります。40代で管理職、50代で本社部長。定年後も関連会社の顧問として70歳まで勤務しました。

退職金などを合わせた貯蓄は8,000万円ほど。年金も企業年金を含めて月38万円あります。外からみれば、誰もがうらやむ理想の老後――のはずでした。

夫「俺が頑張ったからいまがある」…高級オープンカーが引き金に

ところが、70歳の完全リタイアから半年後、誠一さんは妻に一言の相談もなく、高級輸入車のオープンカーを契約。

「昔からの夢だったんだ」と笑う夫に、加奈子さんは絶句しました。納車されたのは真紅の2シーター。価格は800万円近く。娘や孫とは一緒に乗れず、「あなた一人の夢を叶えるために、家族のお金を使うの？」と怒りが込み上げました。

「“俺がここまで頑張ったからいまがある”って、得意げにいわれたとき、もう堪忍袋の緒が切れました。その“頑張り”を支えてきたのは誰だと思ってるの？って」

以降、加奈子さんは口をきかない日が続きました。家の中に漂う冷たい空気を和らげたのは、一人娘の言葉でした。

「お父さんだって、会社を離れて寂しいのよ。少しだけ夢をみたかったんじゃない？」

その一言で加奈子さんも少し冷静になり、「家族で使える車にしよう」と提案。娘の後押しもあって、夫もようやく同意。3年後、オープンカーは手放され、代わりに孫も乗せられるセダンタイプを購入しました。

それ以来、2人での外出が増え、夫婦関係は少しずつ修復されていきました。

定年後にあふれ出す“感謝の欠落”…共通する、妻たちの叫び

夫の退職後、妻の心が冷えてしまう――。この現象は決して珍しいことではありません。

専業主婦として家庭を支えてきた妻たちの多くは、夫の社会的成功を「家族の成果」として喜んできました。しかし退職後、夫が「やっと自由になれた」と言い放つ瞬間、妻のなかでは半世紀の努力が否定されたような気持ちになるのです。

加奈子さんもこう振り返ります。

「“いままで頑張った俺を休ませてくれ”っていわれたとき、『私の50年はなんだったの？』って思いました。休みたいのは私のほうよ、って」

夫が職場で積み上げてきた“成果”の裏には、みえない家庭の労働もありました。義理の両親の介護も。そのことを顧みないまま「俺が頑張った」といわれると、妻たちのなかで“誇り”が“虚しさ”に変わってしまうのです。

昭和の社宅文化の中で、夫の仕事を支えるのが妻の役割とされてきた世代にとって、その感情はひときわ深いものがあります。

こうした背景を踏まえ、国内の研究でも、夫婦関係満足度は「結婚初期に高く、中年期に下がり、高齢期に再び上がる」という“U字カーブ”を描くとされますが、日本の女性においては、そのカーブが上がらず、低位のまま続く傾向も指摘されています。

筆者が大学院で行った老年学の研究では、60〜70代の妻たちが「距離を取りながら関係を保つ」「自分の感情に折り合いをつける」といった努力を続けていることが明らかになりました。関係満足度は自然に上がるものではなく、むしろ“維持し続ける力”こそが長年の夫婦を支えているのです。



老後破綻は「お金の不足」だけではない…50年分の"ありがとう"を取り戻す

誠一さん夫妻に、経済的な不安はありません。年金月38万円、貯蓄8,000万円ほど。生活費は月40万円程度。数字だけみれば、老後資金としては十分です。



しかし、お金があっても“心の破綻”は防げないのが現実です。ファイナンシャルプランナーとして相談を受けていると、「夫がずっと家にいて息が詰まる」「お金の使い方で揉める」といった声をよく耳にします。

では、どうすればいいのでしょうか。

まず大切なのは、“お金”以外のコミュニケーションを取り戻すことです。たとえば加奈子さん夫妻は、あの騒動のあと、「一緒に散歩する」「週1回は外でランチする」と決めたそうです。

「外だと不思議と会話がやわらかくなるんです。最近は夫のほうから“ありがとう”っていうようになって」と加奈子さんは微笑みます。

また、家計の主導権を夫婦で共有することも効果的です。これまで「夫が稼ぎ、妻が管理する」関係だった家庭では、退職後の“使い方のズレ”が火種になりがち。定期的に「生活費」「娯楽費」「子や孫への支援」などを話し合い、優先順位をすり合わせることで、無駄な摩擦を防げます。

金婚式の日、誠一さんは小さな花束を買ってきたそうです。特別な言葉はなかったものの、その行為がなにより嬉しかったと加奈子さんはいいます。

「たったそれだけのことなのに、50年分の重荷がほどけた気がしました」

老後に必要なのは、資金だけではありません。"ともに生きてきた時間"への感謝を、改めて言葉にすること――それも、大切な老後の財産なのです。

三原 由紀

合同会社エミタメ

代表