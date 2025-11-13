録音だけでなく、文字起こしや要約もお手伝いしてくれるAIレコーダー。利用者100万人超えというPlaudのAIレコーダーシリーズが人気ですが、もっと気軽に常に記録したいという人いますか？

Sandbarというスタートアップが、指輪型のAIレコーダーリングを開発しました。

会話するAIレコーダー

SandbarのStream Ringは指輪型のAIレコーダーです。指輪のボタンを押せばすぐに録音可能。自分のアイデアやひらめきを逃さないのが狙いです。

が、それだけじゃないんです。この指輪、しゃべります。

リングに向かってアイデアやメモを話すと、指輪が返答します。そう…ひとり言はひとり言でなくなり、会話となるのです。自分自身と会話するような体験を生み出すのがこのリングの狙いであり、Sandbarいわく「より自然に直感的にアイデアを練ることができる」のだとか。

ちなみに、リングに保存する会話はすべて暗号化されています。

ひとり言が多い人、ありかもよ？

来年夏リリース

Stream Ringはシルバーとゴールドの2色展開。現在公式サイトにて予約受付中。価格はシルバーが249ドル（約3万8500円）、ゴールドが299ドル（約4万6200円）。2026年夏出荷予定。

Sandbarはクラファンプロジェクトではなく、CNBCの報道によれば、ベンチャーファンドにて5億から10億ドルの資金調達に成功しています。

Source: Sandbar