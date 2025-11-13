東京から日帰りで行きたい「神奈川県（箱根・湯河原エリア）の温泉地」ランキング！ 2位「湯河原温泉」、1位は？
All About ニュース編集部では、2025年11月6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「東京から日帰りで行きたい温泉に関するアンケート」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「日帰りで行きたい神奈川県（箱根・湯河原エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「箱根と比べて混雑も少なく、落ち着いた雰囲気で楽しめるから」（20代回答しない／東京都）、「湯河原は、立ち寄り湯も多いので、1日楽しめると思います」（50代女性／静岡県）、「電車がたくさん走っていて便利なので」（30代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「ロマンスカーで東京からも行きやすく、気軽に温泉観光地の雰囲気が楽しめる」（30代女性／東京都）、「これからの季節は紅葉などがきれいだから」（60代女性／埼玉県）、「近くには食べ歩きできるスポットがたくさんあり、足湯できるスポットがあるから」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：湯河原温泉／62票神奈川県の1番西、静岡との県境に流れる千歳川沿いに広がる温泉街。万葉集にも名前が残るほど古くから知られていて、落ち着いた空気が漂う場所です。都心からも近く、JR東海道本線を使えばアクセスもスムーズで、日帰りでもゆっくり過ごせるのがうれしいポイント。海も近いため、山の自然と海の幸どちらも楽しめるのが大きな魅力で、昔から文豪たちにも愛されてきた、静かな名湯です。
1位：箱根湯本温泉／149票箱根十七湯の玄関口にあたる、箱根で1番古い温泉地です。小田急ロマンスカーの終点・箱根湯本駅を中心に、温泉旅館や日帰り施設、土産屋がぎゅっと集まっていて、いつも観光客でにぎやか。早川の流れと緑に囲まれた景色もきれいで、ふらっと歩くだけでも気持ちいい場所です。東京からのアクセスも抜群で、日帰り温泉の定番スポットとして人気。お土産探しや食事処も多く、手軽に“箱根らしさ”を味わえる温泉地です。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)