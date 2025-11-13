「ただの手作りじゃない」北川景子、自作ポシェットに称賛の声！ 「めちゃくちゃ上手」「これは一生の宝」
俳優の北川景子さんは11月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。手作りのポシェットを公開しました。
【写真】北川景子の手作りポシェット
コメントでは「娘さんの笑顔が想像できます」「ワッペンめちゃくちゃ上手 そして、蓋の裏地、リバティですよね？」「このかばんは、ただの手作りじゃない」「これは一生の宝になりますね」「すご！！売り物みたい」など、称賛の声が寄せられました。
(文:宍戸 奏太)
「すご！！売り物みたい」北川さんは「完成 タグとワッペンも可愛く出来ました」とつづり、4枚の写真を投稿。自作したというネイビーのポシェットを披露しました。オリジナルのタグとワッペンもかわいらしく、売り物だと見間違うほどの完成度です。
製作過程もポスト北川さんはたびたび手芸の様子を公式Xに投稿。今回のポシェットの製作過程も披露していて、同日には使用した素材や参考にしたYouTube動画も公開していました。気になった人はぜひチェックしてみてくださいね！
