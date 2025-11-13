スポーツの第一線で活躍する人たちの技術に触れてもらおうと、社会人サッカーの最高峰JFLに参戦するアトレチコ鈴鹿クラブが、12日、三重県鈴鹿市の小学校で出前授業を行いました。

一流の技術を知ることで様々なスポーツに興味を持ってもらおうと、市内の小中学生を対象に開かれているもので、庄野小学校で行われた出前授業には5年生約30人が参加しました。

授業では、アトレチコ鈴鹿クラブの選手5人とコーチが講師をつとめ、子どもたちとドリブルをしながら4つのゴールを回りシュートを決めるゲームなどを行いました。

また5つのチームに分かれて総当たりで行うゲームにも挑戦し、子どもたちはコート狭しとボールを追いかけながら積極的にシュートを狙っていました。

選手らは子どもたちにボールをコンパクトに出すことや回りをしっかり見ることなどのアドバイスを送っていました。

参加した児童は「シュートがちょっと難しかった」「選手たちは色んなところに走って避けながらいくところがかっこよかった」「楽しかった。シュートのやりかたとか教えてもらいました」「目標はリフティングがうまくなることです」と話していました。