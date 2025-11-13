JR西日本の観光列車「はなあかり」が12日、関西本線で初めて実証運行され、三重県亀山市の関駅で記念のセレモニーが行われました。

観光列車「はなあかり」の実証運行は、JR西日本が赤字路線として公表した関西本線の亀山−加茂間における利用促進のひとつとして三重県と、沿線の亀山市、伊賀市、それにJR西日本でつくる「関西本線活性化利用促進三重県会議」が実施するものです。

実証運行初日の12日は、関駅で記念のセレモニーが行われ、三重県の一見勝之知事は「これを機会に関西本線が日本中に発信ができて多くの人に利用してもらえれば」と挨拶しました。

実証運行は京都駅と関駅を1日1往復するもので、12月までに3回実施されることになっていて、JR西日本の観光列車「はなあかり」が県内を運行するのは初めてです。

12日は列車から降りたった乗客を地元の園児らが笑顔で出迎えていました。

今回の実証運行では、停車駅の伊賀上野駅と関駅で途中下車をして歴史や食を楽しむ2つのプランが用意されています。

なお、実証運行は11月26日と12月3日にも行われますが、2日とも満席だということです。