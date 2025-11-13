郵便局に『mofusand』年賀はがきが登場！ お正⽉にちなんだおまけシール付き
人気イラストレーターぢゅのが描く『mofusand』をデザインした「mofusand 年賀はがき3枚セット おまけシールつき」が、11⽉14⽇（⾦）から、郵便局のネットショップや全国の郵便局で発売される。
【写真】にゃんこたちがお正⽉を満喫！ おまけシールのデザイン
■はがきをシールでデコれる
今回エンスカイより発売される「mofusand 年賀はがき3枚セット おまけシールつき」は、年賀はがき3枚と、おまけシール1シートをセットにした数量限定のアイテム。
年賀はがきには⽊⾺で遊んでいるにゃんこが、おまけシールにはお正⽉にちなんだ格好をしたにゃんこたちがそれぞれデザインされており、はがきをシールでデコレーションできるセットとなっている。
なお、本商品の注文は1回につき5個まで。ネットショップで購入した場合は、別途360円（税込）の送料がかかる。
