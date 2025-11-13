全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）は１２日（日本時間１３日）、記者投票で最も優秀な投手を選ぶ「サイ・ヤング賞」を発表。ナ・リーグはポール・スキーンズ投手（パイレーツ）がメジャー２年目で初受賞した。最終候補３人に残っていた山本由伸投手（ドジャース）は３位だった。

同賞はＢＢＷＡＡ１５支部からランダムに選ばれた２人、計３０人が５名連記で投票。１位７点、２位４点、３位３点、４位２点、５位１点とし、その合計点で決定する。投票締切はレギュラーシーズン最終戦翌日で、ポストシーズンでの活躍は含まれない。

山本は連覇したワールドシリーズで３勝を挙げるなど鮮烈な印象を残しただけに、ＳＮＳ上では「残念」「えぇー、何でだよ」「ちょびっと期待していた」「残念です…。」などと受賞を逃したことに落胆の声もあった。その一方でレギュラーシーズンで圧倒的な成績を残したスキーンズをたたえると同時に「まぁ、山本由伸は近いうちに取るはず」「近い将来ぜったい取る」「山本由伸は３位は立派」「３位おめでとう！！！」「来年はサイ・ヤング獲ってほしい！」「由伸半端ないって！」「３位となってました すごいですね！！！」と今季の山本への称賛と、来季以降への期待のコメントが寄せられた。

山本はレギュラーシーズンで１２勝８敗、防御率２・４９、２０１奪三振。ワールドシリーズで中０日での２勝を含む３勝を挙げシリーズＭＶＰに輝くなど、ポストシーズンでは計６試合に登板して５勝１敗、防御率１・４５、３３奪三振の好成績を残した。