サッカー日本代表（世界ランキング１９位）は１４日、愛知・豊田スタジアムでガーナ（同７３位）との国際親善試合に臨む。

来年のワールドカップ（Ｗ杯）出場を決めている実力国相手に、アピールの絶好機が訪れたのがＧＫ陣だ。正守護神の鈴木彩（パルマ）を負傷で欠き、常連の大迫（広島）も天皇杯を考慮され不在。出番を待ちわびていた「守護神候補」の力が試される。

小久保玲央ブライアン、野沢大志ブランドンもチャンス

１１日に千葉市で行われたトレーニング。久保（レアル・ソシエダード）らが放った鋭いシュートが次々とはね返されるのを目の当たりにした長谷部誠コーチは、思わずつぶやいた。「全然、（シュートが）決まらないじゃないか」。今季Ｊ１トップのセーブ数を誇る早川（鹿島）が、堂々と海外組に対して立ちはだかった。

身長１メートル８７の２６歳。年代別の代表で活躍したエリートではないが、大卒３年目の２０２３年に鹿島で定位置をつかみ、国内屈指のＧＫに成長。今年７月には、国内組で臨んだ東アジアＥ―１選手権でフル代表デビューを飾り、「本当に充実した日々を過ごせている」と手応えを口にする。

主力組との連係に不安はあるが、「自分がどれだけできるか証明して、安心感を与えたい」と腕をぶす。「Ｗ杯メンバーに選ばれるためにも、今回の結果は重要」。パリ五輪代表の小久保（シントトロイデン）や、鈴木彩に代わって追加招集された野沢（アントワープ）も、虎視たんたんとその座を狙っている。フレッシュなパワーで森保監督を悩ませたい。（細田一歩）