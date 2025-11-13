俳優の柄本時生（36）と女優のさとうほなみ（36）が13日、それぞれのインスタグラムを更新、結婚を発表した。

2人は、柄本がさとうをおんぶするようにじゃれ合う仲むつまじい写真をアップ。連名で「関係者の皆さま、いつも応援してくださっている皆さまへ」とし「私事ではございますが、柄本時生とさとうほなみは本日十一月十三日に入籍いたしましたことをご報告いたします」と結婚を伝えている。続けて「これからも感謝と初心を忘れずふたりで歩んで参ります。今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」と結んでいる。

2人は今年2月に一部週刊誌で同棲が報じられていた。柄本は父・柄本明、母・角替和枝さんで兄は柄本佑、義姉に安藤サクラを持つ芸能一家。柄本自身も幅広い演技を持つ実力派俳優で現在放送中のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」などにも出演する。さとうは女優の他、ほな・いこか名義でバンド「ゲスの極み乙女」のドラムを担当。女優としても22年のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」などに出演するなど人気女優だ。

◆柄本時生（えもと・ときお）1989年（平元）10月17日、東京都生まれ。03年に映画「すべり台」（05年公開）のオーディションに合格し芸能界入り。ドラマでは04年WOWOW「4TEEN」、06年NHK大河「功名が辻」、11年NHK連続テレビ小説「おひさま」、現在放送中の「ばけばけ」などに出演。映画では08年「俺たちに明日はないッス」、13年「謝罪の王様」、16年「聖の青春」などに出演した。178センチ。血液型O。

◆さとうほなみ 1989年（平元）8月22日、東京都生まれ。4人組バンド「ゲスの極み乙女」のドラムほな・いこかとして活動し14年に「猟奇的なキスを私にして／アソビ」でメジャーデビュー。17年から俳優活動をスタートし、同年7月期のテレビ朝日系ドラマ「黒革の手帖」で連続ドラマデビュー。主な出演作は、22年の同系「六本木クラス」NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」Netflix「今際の国のアリスseason2」、映画「愛なのに」（城定秀夫監督）など。161センチ。