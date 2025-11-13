マリナーズのホランダーＧＭが、１２日（日本時間１３日）、すでにポスティング申請手続きを済ませ、８日（同９日）から交渉可能となっているヤクルト・村上宗隆内野手（２５）のケーシー・クロース代理人と接触したことを明かした。「彼にとっての優先事項や、彼を取り巻く市場など、初期段階の会話をした。ＮＰＢからの移行を支援する上で大事なことなどを話した」と語った。

村上争奪戦はすでに火ぶたが切られていた。マ軍ホランダーＧＭは、「若くしてＮＰＢに入り、キャリアの早い段階で最高の選手の１人となった。それは、潜在能力を物語っていると思う。彼のパワーは、ＮＰＢからメジャーの球場に移ったとしても損なわることはないと思う。彼の右足の動きに非常に感銘を受けている」。右足を軸に体の回転でパワーを生み出している、村上の特徴的なステップに言及。「彼は、一塁も、三塁も守れる。彼はうまくメジャーに適応できると思うし、彼がどうなるのか、楽しみにしている」と語った。

マリナーズは一塁手のネーラー、三塁手のスアレスがともにＦＡとなり、去就は流動的。場合によっては一、三塁の両ポジションが空く可能性があり、村上は補強ポイントに合致する。

同ＧＭは村上については冗舌だったが、来週西武からポスティング申請される今井達也投手（２７）、ポスティング時期が未定の巨人・岡本和真内野手（２９）については、「現時点では、まだ公式にポスティングされていない。あくまで支配下選手であることを尊重し、具体的なコメントは避けたいと」と慎重だった。