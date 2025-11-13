女子プロゴルファーの笠りつ子（38）は11月5日、Instagramを更新。38歳の誕生日を迎え、多くに人から祝福を受けたことを報告した。

笠は、自身の年齢が「レベル38」に到達したとユーモアを交えて伝え、仲間たちからの祝福の様子を動画と写真で公開した。

動画の冒頭では、3人の子どもたちが登場し、「おめでとう！」と元気いっぱいに祝福の言葉を送っている。続いて登場したのは、木戸愛（35）、侑来（32）の姉妹ゴルファー仲間。笠はサプライズで祝福を受け、「いつもありがとう」と感謝の言葉を添えた。さらに、先輩の古関美保（43）も登場し「いつも楽しい時間をありがとうございます」と丁寧に感謝の気持ちを述べた。

サプライズはそれだけにとどまらず、渋野日向子（26）や木戸姉妹との食事会だと思って訪れた会場でも、クラッカーで誕生日を祝福される一幕が。驚いた表情の笠は、サプライズで集まったメンバーを前に思わず口を開けたまま立ち尽くしていた。同じ11月生まれの渋野にもケーキが贈られ、笑顔で記念撮影。最後は、ストラックアウトに挑戦したメンバーが転んでしまうハプニングシーンで動画が締めくくられた。

この投稿には、Instagramユーザーから「お誕生日おめでとう」「これからもとびきりの笑顔で、頑張って下さい」「素敵な人達に囲まれて素晴らしい」「シ・ア・ワ・セ」などコメントが寄せられた。