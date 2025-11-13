米株価指数先物 時間外取引 上げ拡大、トランプ暫定予算法案に署名へ 米株価指数先物 時間外取引 上げ拡大、トランプ暫定予算法案に署名へ



米株価指数先物 時間外取引 上げ拡大、トランプ暫定予算法案に署名へ



東京時間10:23現在

ダウ平均先物DEC 25月限 48457.00（+89.00 +0.18%）

Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6887.00（+11.25 +0.16%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25705.25（+81.50 +0.32%）



米株先物は上げ幅を拡大。

米下院が「つなぎ予算案」を可決、このあとトランプ米大統領が米国時間21時45分（日本時間13日11時45分）に署名する予定。政府再開後に9月分の雇用統計を発表する。

