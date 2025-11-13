株式会社JVCケンウッドは、Victorブランドの新しいワイヤレスヘッドホン「HA-S60W」を2025年11月下旬より発売する。ファッションとコーディネートしやすいスモーキーカラー4色展開と、わずか149gの軽量ボディが特徴の本製品。長時間使用でも快適な装着感と最大50時間の長時間再生を実現したオンイヤータイプのモデルだ。

製品概要 製品名：Victor ワイヤレスヘッドホン HA-S60W

価格：6,930円（税込）

発売日：2025年11月下旬

カラー：ベージュ、カーキ、ホワイト、ブラック

ファッションアイテムとしても映えるスモーキーカラーと軽量デザイン

「HA-S60W」の最大の特徴は、ファッションとコーディネートしやすいスモーキーカラーを採用している点だ。スキントーンにも合いやすいベージュとカーキ、落ち着いた印象のホワイトとブラックの4色がラインアップされている。

149gという軽量ボディとミニマルなデザインにより、持ち運びやすさも申し分なさそう。日常のさまざまなシーンで気軽に音楽や動画を楽しむことができる。

長時間使用でも快適な装着感を追求

ウレタン素材を採用したイヤーパッドは、体温の効果で耳にやわらかくフィットする設計。長時間装着していても耳が痛くなりにくいとのこと。また、ヘッドバンドは側圧を軽減した設計となっており、頭部への圧迫感を抑えた快適な装着感を実現している。

コーヒーショップでの作業や通勤通学時、長時間の移動など、様々なシーンで長く使用しても疲れにくい点が魅力だ。

パワフルでバランスの取れたサウンドと5つのサウンドモード

音質面では、高音質ネオジム採用の30mmドライバーユニットを搭載。低音と高音のメリハリが感じられるパワフルでバランスの取れたサウンドを実現している。

さらに5つのサウンドモード（FLAT、BASS、CLEAR、DYNAMIC、VOCAL）を搭載しており、聴く音楽のジャンルや気分に合わせて切り替えながらリスニングを楽しめる。スマートフォンアプリ「Victor Headphones」では、カスタムサウンドモードの登録も可能だ。

便利な追加機能も充実

本製品はマルチポイント対応や折りたたみ構造、有線接続対応など、実用的な機能も多数搭載しており、あらゆるシーンで活用できそうだ。

スマートフォンアプリとの連携

スマートフォンアプリ「Victor Headphones」に対応しており、カスタムサウンドモードの登録（1件）、キー割り当てのカスタマイズ、各種機能の設定・切り替え、音量操作、ファームウェアアップデートなどが可能。よりパーソナライズされた使用体験を提供する。

カラーバリエーション

HA-S60W-C（ベージュ）: スキントーンに合わせやすい優しい色合い

HA-S60W-G（カーキ）: トレンド感のあるアースカラー

HA-S60W-W（ホワイト）: 清潔感のあるスモーキーホワイト

HA-S60W-B（ブラック）: シックで落ち着いたスモーキーブラック

「HA-S60W」は、ファッション性と機能性を兼ね備えた、日常使いに最適なワイヤレスヘッドホン。スタイリッシュなデザインと快適な装着感、優れたサウンド性能を求めるユーザーにとって、魅力的な選択肢となるだろう。

