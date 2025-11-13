デコルテＨＤがＳ高カイ気配、ＩＢＪが連結子会社化目指しＴＯＢを発表◇ デコルテＨＤがＳ高カイ気配、ＩＢＪが連結子会社化目指しＴＯＢを発表◇

デコルテ・ホールディングス<7372.T>がストップ高の４４１円でカイ気配となっている。ＩＢＪ<6071.T>が１２日の取引終了後、同社の連結子会社化を目的にＴＯＢを実施すると発表しており、ＴＯＢ価格５２７円にサヤ寄せする格好となっている。



両社は２５年４月に資本・業務提携契約を締結。ＩＢＪは現在、デコルテＨＤ株式の３２．９６％を所有し、持ち分法適用関連会社としているが、連結子会社化することで業務提携の深化を図り、送客の強化や効率的な人材の採用・育成、新規事業の開発などのシナジーの実現を図るのが狙い。買い付け予定数は８７万８９００株（下限３６万１０００株、上限８７万８９００株）、買付期間は１１月１３日から１２月１８日までとしており、ＴＯＢ成立後もデコルテＨＤは上場を維持する予定だ。なお、デコルテＨＤは今回のＴＯＢに対して賛同の意見を表明するとともに、応募するか否かは株主の判断に委ねるとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS