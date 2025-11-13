外為サマリー：１５４円９０銭台で推移、ドル高・円安の流れ引き継ぐ 外為サマリー：１５４円９０銭台で推移、ドル高・円安の流れ引き継ぐ

１３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５４円９４銭前後と前日の午後５時時点に比べ３０銭強のドル高・円安となっている。



１２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円７９銭前後と前日に比べ６０銭強のドル高・円安で取引を終えた。米政府機関の再開期待などを背景に一時１５５円０４銭まで上伸し、２月４日以来およそ９カ月ぶりのドル高・円安水準をつけた。



この流れを引き継いだ東京市場のドル円相場も堅調な展開となっている。高市早苗首相が１２日の経済財政諮問会議で「今後の経済成長と安定的な物価上昇の両立の実現に向けて適切な金融政策運営が行われることが非常に重要だ」と指摘し、市場にくすぶる日銀の早期利上げ観測に対して牽制する見解を示したことが円売りにつながっている面もあるようだ。一時１５５円台に乗せたことで利益確定売りが出やすいものの、午前９時５０分すぎには１５４円９６銭をつける場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５７９ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．０００４ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７９円４３銭前後と同３０銭強のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS