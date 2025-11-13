アルバルク東京のバランスキーがB1個人通算500試合出場を達成「いろいろな人に感謝したい」

11月12日にTOYOTA ARENA TOKYOで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第10節が行われ、アルバルク東京が宇都宮ブレックスと対戦。67－65で接戦を制し、開幕節のリベンジを飾った。

A東京は安藤周人が14得点、決勝点を挙げたセバスチャン・サイズが12得点、ライアン・ロシターが6得点19リバウンド5アシストの活躍。ロースコアゲームになりながら、マーカス・フォスターが14得点、中村浩陸が12得点、ザック・バランスキーが6得点と、ベンチメンバーも複数のフィールドゴールを沈め、チームの勝利に貢献した。

2015年の加入からA東京一筋で現在32歳のバランスキーは、宇都宮戦のコートに立ったことでB1通算500試合出場を達成。“ザック”のコールを浴びて試合後のヒーローインタビューに登場すると、「体育館に入って最初に（平岩）玄から『今日は500だね』と言われて、何の話？と思いましたけど」と明かしつつ、「たくさんの方に支えられて、ここまでやってこられました。本当にいろいろな人に感謝したいです」とコメントした。

通算500試合を達成したのは9人目。藤井祐眞（群馬クレインサンダーズ）、ベンドラメ礼生（サンロッカーズ渋谷）、安藤誓哉（横浜ビー・コルセアーズ）、ダバンテ・ガードナー（シーホース三河）、岸本隆一（琉球ゴールデンキングス）、竹内公輔、遠藤祐亮（ともに宇都宮ブレックス）、篠山竜青（川崎ブレイブサンダース）に続いた。

なお、開幕4連敗を喫したA東京だが、第10節を終えて10勝6敗で東地区5位。15日、16日に本拠地で行われる第11節では西地区2位につける名古屋ダイヤモンドドルフィンズと激突する。

【動画】ザック・バランスキーが相手をかわして3ポイント成功