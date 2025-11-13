松本幸四郎が主演を務める『鬼平犯科帳』シリーズの第7弾『鬼平犯科帳 兇剣』が、2026年1月10日に時代劇専門チャンネルにて独占初放送、時代劇専門チャンネルNETにて独占配信されることが決定した。

参考：『べらぼう』長谷川平蔵＝中村隼人になるほどのハマりぶり “鬼”になる前の未完成の魅力

本作は、 池波正太郎の三大シリーズの一つとして知られる大ベストセラー時代小説『鬼平犯科帳』を原作とした『鬼平犯科帳』シリーズ第7弾。主人公・長谷川平蔵を松本幸四郎が演じる。

新たにゲストキャストとして、岸井左馬之助役の山口馬木也、平蔵と旧知の仲である京都西町奉行所与力・浦部彦太郎役の内藤剛志、大盗賊・高津の玄丹役の渡辺いっけいの出演が決定。山口はシリーズ第1弾『鬼平犯科帳 本所・桜屋敷』以来の出演となる。

あわせて公開されたメインビジュアルには、長谷川平蔵（松本幸四郎）と平蔵の親友・岸井左馬之助（山口馬木也）が刀を持って並び立ち、「この二人、死角なし。」というキャッチコピーが添えられている。

さらに、放送・配信に先駆け、劇場でしか観ることができない映像を加えた「特別先行版」が、12月5日より一部劇場にて公開されることも決定した。

コメント●松本幸四郎（長谷川平蔵役）「鬼平犯科帳 兇剣」が完成しました。平蔵の親友・左馬之助を演じる山口馬木也さんとの再会。第一弾の「本所・桜屋敷」で初共演した時に馬木也さんの佇まいと間合いの心地よさに惚れ込んで以来、僕にとっても左馬之助的な存在です。常に誰かに追われている気配があるサスペンス的なロードムービー「兇剣」。内藤剛志さんの存在感、凄みのある渡辺いっけいさん、猪突猛進する“うさぎ”木村忠吾・浅利陽介さんの小走りが必見です。 TOHOシネマズでの先行上映も決まりました。素敵な遠景をお楽しみいただきながら「兇剣」をご堪能ください。

●山口馬木也（岸井左馬之助役） 「鬼平犯科帳 兇剣」がついに完成しました！私、山口馬木也は、前回出演した「本所・桜屋敷」同様、松本幸四郎さんが演じる、平蔵の親友・岸井左馬之助を演じさせていただきました。「本所・桜屋敷」にも増して、平蔵・松本幸四郎さんに感観興起し、この作品に関われたことを改めて幸せに感じています。 最高のスタッフ、そして豪華ゲストをお迎えし、世界にも通用する日本の時代劇が出来上がったと確信しております。 TOHOシネマズでの先行上映も決まりましたので、是非お楽しみください。（文＝リアルサウンド編集部）