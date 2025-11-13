「10人でどう戦うか」緊急出場のU-17日本代表DF藤井翔大(横浜FMユース)、数的不利で得られた収穫と課題
11月3日に開幕したU-17ワールドカップは、15日にノックアウトステージの1回戦、ラウンド32の戦いを迎える。日本はアフリカ代表のU-17南アフリカ代表と対戦する。
U-17日本代表DF藤井翔大(横浜FMユース)は開幕から2試合に先発出場し、U-17ポルトガル代表との試合は途中出場となった。
「モロッコとの初戦はやっぱりワールドカップなので緊張もしましたし、高ぶる部分もあったんですけど、無事にクリーンシート(無失点)で終えられて、守備陣としてはすごく大きなことだったと思います」
その後のU-17ニューカレドニア代表戦は再びクリーンシート達成も、得点は生まれずにドロー。続くポルトガルとの第3戦は、MF長南開史(柏U-18)が退場したところでの緊急出場だった。
「退場が決まってからすぐに呼ばれて、『10人でどう戦うか』というのを考えながら入ったんですけど、やっぱり難しかったです。サイドバックとしては外も(相手が)いるし、中にもいるしというところで、その2枚を観なければいけないような形になっていた」
突然の出場で戦術的にも整理されていない状況になってしまう中で、「やっぱり数的不利になったところを使われて失点してしまったので、その難しさが出てしまったと思います」と振り返る。
ただ、「このあとも10人で戦うことは出てくるかもしれないですし、この経験はちゃんと活かしたい」と、反省点は自分の中でしっかり整理しているとも言う。また、5バックに変えてからは大外の左ウイングバックとしてプレー。「あまりやったことがない」ポジションだけに「目線とかすごく難しかった」という中だったが、堅実なプレーを披露してみせた。
藤井はディフェンスに特化したタイプのDFではないだけに、「やっぱり左足のキックが自分の武器だと思うので、それをどう出せるかだと思っています。特にウイングバックでやるときは、もっとクロスをどんどん上げていきたいですね」と、攻撃面でも違いを出していきたい考えだ。
次の相手は「すばしっこいイメージがある」南アフリカ。3度目のクリーンシートを目指しつつ、自慢の左足で攻撃でも貢献する。藤井の目標は明瞭に定まっていた。
(取材・文 川端暁彦)
