Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramストーリーズを更新。阿部亮平、向井康二との“リンクコーデ”を公開し、ファンから大きな注目を集めている。

関連：【画像】“おしゃれ”と話題の佐久間大介の私服コーデ

■佐久間大介が投稿した“チェックマン”クイズが話題に

佐久間は「誰が誰でしょう？」「チェックマン(^^)」とコメントを添え、3人が拳を合わせた写真を投稿。

写っているのは、私服と思われるチェック柄のアウターで、カーキ×ブラウンのミックスチェック、ブラウン系チェック、そしてグリーン系チェックと、それぞれ色味の異なる柄が揃っている。

手元だけのショットながら、まるで事前に合わせたかのような統一感に、SNSでは「難問だけど尊い」「誰がどのチェック!?」「私服おしゃれ」と大盛り上がりを見せた。

■“答え合わせ”に「かわいすぎる」「全然予想と違った！」の声

その後、佐久間は名前入りの“答え合わせ”画像も公開。カーキ×ブラウンのミックスチェックが佐久間、ブラウン系チェックが阿部、グリーン系チェックが向井という組み合わせであることが判明した。

SNSには「仲良しでほっこり」「3人ともかわいすぎる」「全然予想と違った！」「最高の癒し」といった声が寄せられている。

さりげないストーリーズながら、3人の自然体な仲の良さがあふれる“チェックマン”クイズに、多くのファンが癒されている。

佐久間大介のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/daisuke.sakuma_sn_official/

■“おしゃれ”と話題の佐久間大介の私服コーデ

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/