J2降格の横浜FC、三浦文丈監督の契約満了を発表「すべての皆様に申し訳ない気持ちです」
横浜FCは13日、三浦文丈監督(55)が契約満了に伴い、2025シーズン限りでクラブを離れることが決定したと発表した。
三浦監督は今季、コーチとして横浜FCへ。7月に四方田修平前監督が成績不振で解任となり、コーチから昇格する形で指揮官を務めていた。
しかし、チームは苦境から抜け出せず、J1第36節の結果を受けて18位以下が確定。1年でのJ2降格となった。
三浦監督はクラブ公式サイトを通じ、「シーズン当初はコーチとしてチームに携わらせていただき、夏から監督として責任ある仕事をやらせていただきました。目標であるJ1残留を達成することができず、非常に悔しい気持ちと同時に、横浜FCをご支援ご声援いただいているすべての皆様に申し訳ない気持ちです」と謝罪の言葉を述べている。
今季のリーグ戦は残り2試合。「横浜FCの未来のために全力で戦い、最後まで監督として責務を全うします」と誓った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●三浦文丈
(みうら・ふみたけ)
■生年月日
1970年8月12日(55歳)
■出身地
静岡県
■選手歴
清水商業高-筑波大-横浜M-京都-磐田-FC東京
■ライセンス
JFA Proライセンス
■指導歴
FC東京 トップチーム コーチ(2007年)
FC東京U-15むさし コーチ(2008年)
横浜F・マリノス トップチーム コーチ(2009年)
横浜F・マリノスジュニアユース 監督(2010年〜2012年)
アルビレックス新潟 トップチーム コーチ(2013年〜2014年)
アビスパ福岡 トップチーム コーチ(2015年)
AC長野パルセイロ トップチーム 監督(2016年)
アルビレックス新潟 トップチーム 監督(2017年〜2017年5月)
ファジアーノ岡山 トップチーム ヘッドコーチ(2018年)
SC相模原 監督(2019年〜2021年5月)
松本山雅FC トップチーム コーチ(2021年6月〜2022年)
ジュビロ磐田 トップチーム ヘッドコーチ(2023年〜)
横浜FC トップチームコーチ(2025年〜)
横浜FC 監督(2025年7月〜)
■コメント
「今シーズン限りで横浜FCを離れることになりました。シーズン当初はコーチとしてチームに携わらせていただき、夏から監督として責任ある仕事をやらせていただきました。目標であるJ1残留を達成することができず、非常に悔しい気持ちと同時に、横浜FCをご支援ご声援いただいているすべての皆様に申し訳ない気持ちです。残り2試合は横浜FCの未来のために全力で戦い、最後まで監督として責務を全うします。横浜FCの今後の更なる活躍と飛躍を期待しています。短い期間でしたが本当にありがとうございました。」
三浦監督は今季、コーチとして横浜FCへ。7月に四方田修平前監督が成績不振で解任となり、コーチから昇格する形で指揮官を務めていた。
しかし、チームは苦境から抜け出せず、J1第36節の結果を受けて18位以下が確定。1年でのJ2降格となった。
三浦監督はクラブ公式サイトを通じ、「シーズン当初はコーチとしてチームに携わらせていただき、夏から監督として責任ある仕事をやらせていただきました。目標であるJ1残留を達成することができず、非常に悔しい気持ちと同時に、横浜FCをご支援ご声援いただいているすべての皆様に申し訳ない気持ちです」と謝罪の言葉を述べている。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●三浦文丈
(みうら・ふみたけ)
■生年月日
1970年8月12日(55歳)
■出身地
静岡県
■選手歴
清水商業高-筑波大-横浜M-京都-磐田-FC東京
■ライセンス
JFA Proライセンス
■指導歴
FC東京 トップチーム コーチ(2007年)
FC東京U-15むさし コーチ(2008年)
横浜F・マリノス トップチーム コーチ(2009年)
横浜F・マリノスジュニアユース 監督(2010年〜2012年)
アルビレックス新潟 トップチーム コーチ(2013年〜2014年)
アビスパ福岡 トップチーム コーチ(2015年)
AC長野パルセイロ トップチーム 監督(2016年)
アルビレックス新潟 トップチーム 監督(2017年〜2017年5月)
ファジアーノ岡山 トップチーム ヘッドコーチ(2018年)
SC相模原 監督(2019年〜2021年5月)
松本山雅FC トップチーム コーチ(2021年6月〜2022年)
ジュビロ磐田 トップチーム ヘッドコーチ(2023年〜)
横浜FC トップチームコーチ(2025年〜)
横浜FC 監督(2025年7月〜)
■コメント
「今シーズン限りで横浜FCを離れることになりました。シーズン当初はコーチとしてチームに携わらせていただき、夏から監督として責任ある仕事をやらせていただきました。目標であるJ1残留を達成することができず、非常に悔しい気持ちと同時に、横浜FCをご支援ご声援いただいているすべての皆様に申し訳ない気持ちです。残り2試合は横浜FCの未来のために全力で戦い、最後まで監督として責務を全うします。横浜FCの今後の更なる活躍と飛躍を期待しています。短い期間でしたが本当にありがとうございました。」