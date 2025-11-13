『乃木坂46のオールナイトニッポン』3代目パーソナリティは5期生の井上和！「嘘でしょ!?と思いました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46・久保史緒里がパーソナリティを務める、ニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』（毎週水曜日25時～）。11月12日の生放送で、5期生の井上和が新パーソナリティに就任することが発表された。

■「久保さんの後はしんどいです（笑）」（乃木坂46井上和）

2022年2月より3年9カ月パーソナリティを務めた久保は、11月26日・27日に行われる『乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート』にて乃木坂46からの卒業が決定しており、それに伴い11月26日の生放送をもって『乃木坂46のオールナイトニッポン』パーソナリティも卒業となる。

久保から番組を引き継ぎ、3代目のパーソナリティを務めるのは5期生の井上和。この日、番組では「今まで黙ってたけど､実は､私､○○なんです！」のテーマでリスナーからメールを募集しており、ゲストの井上も自身の「黙っていた」ことを話していたが、久保から「和は他に黙っていたことはない？」と話を振られ、「オールナイトニッポンリスナーのみなさん、12月3日の放送からお世話になります。実は私、井上和、久保さんの後を引き継いで、この番組の3代目パーソナリティに就任させていただくことになったんです！」と発表した。

井上は『オールナイトニッポン』パーソナリティ就任について2週間ほど前に聞いたそうで、「嘘でしょ!?と思いましたし、久保さんの後はしんどいです（笑）。取り繕ったらバレるし、よくないと思うので、何も隠さず言うとつらいです（笑）」と笑わせた。まさか自分が後任だとは思ってなかったといい、「始まる前に泣きそうで。どうしようかなって思って。ここに来たら実感してきて…」と井上の目に涙が。

そんな井上に久保は「私も先代から受け継いできましたが、とにかく楽しく自由にやっちゃってください。困ったときの解決法、これだけ教えておきます！ 困ったときは、上柳さーん！って叫べば、どうにかなります（笑）すごく優しい味方がいるって、それだけメモしておいてください。あと佐久間さん！ 優しい人はいっぱいいますから、気負いすぎず頑張ってください」と、直後の番組であるニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）』のパーソナリティの佐久間宣行、そして朝4時30分からのニッポン放送『上柳昌彦 あさぼらけ』のパーソナリティの上柳昌彦アナウンサーを頼るようにとアドバイスを送った。

『乃木坂46のオールナイトニッポン』は毎週水曜日25時からニッポン放送をキーステーションに全国ネットで生放送。井上和が担当する『乃木坂46のオールナイトニッポン』の初回は12月3日となる。

