¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜ»þÀ¸¡Ê36¡Ë¤È4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡Ö¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¢¤Û¤Ê¡¦¤¤¤³¤«¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë½÷Í¥¤Î¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ê36¡Ë¤¬13Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÏÄ¾É®½ðÌ¾Æþ¤ê¤ÎÊ¸½ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÁËÜ»þÀ¸¤È¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¤ÏËÜÆü¡¢½½°ì·î½½»°Æü¤ËÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤È½é¿´¤òËº¤ì¤º¤Õ¤¿¤ê¤ÇÊâ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Öº£¸å¤È¤â¤´»ØÆ³¤´ÊÜÚ¥¤Î¤Û¤É¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÊÁËÜ¤Ï1989Ç¯10·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ìÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£03Ç¯¡¢±Ç²è Jam Films S¡Ö¤¹¤Ù¤êÂæ¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö²¶¤¿¤Á¤ËÌÀÆü¤Ï¤Ê¤¤¥Ã¥¹¡×(08Ç¯)¤Ç¼çÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¾¾ËÜCINEMA¥»¥ì¥¯¥È¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¤ÇºÇÍ¥½¨ÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÇÐÍ¥¡¦ÊÁËÜÌÀ¤È½÷Í¥¡¦³ÑÂØÏÂ»Þ¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢·»¤ÏÇÐÍ¥¡¦ÊÁËÜÍ¤¤Ç¤¢¤ë¡£Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤Ò¤µ¤Þ¡×(11Ç¯)¡¢¡Ö½éÎø·Ý¿Í¡×(18Ç¯)¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£
¡¡¤µ¤È¤¦¤Ï1989Ç¯8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ìÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2012Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¡Ö¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2017Ç¯¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¹õ³×¤Î¼êÄ¡¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê25Ç¯¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¶Ó»åÄ®¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Á½ÂÃ«¤«¤é°ìËÜ¡Á¡×¡Ê24Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ö²ÖÉå¤·¡×¡Ê23Ç¯¡Ë¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£