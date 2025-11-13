俳優の柄本時生と女優のさとうほなみが１３日、それぞれのインスタグラムで結婚を発表した。共に３６歳の同学年カップルがゴールイン。この日に入籍したと伝え、仲良くじゃれ合う写真も披露した。

２人は連名で報告。「私事ではございますが、柄本時生とさとうほなみは本日、十一月十三日に入籍いたしましたことをご報告いたします」と伝えた。

「これからも感謝と初心を忘れず、ふたりで歩んで参ります。今後ともご指導ご鞭撻（べんたつ）のほど、何卒よろしく申し上げます」とメッセージを寄せ、それぞれの直筆のサインを添えた。

２人は２３年にアパレルブランドのモデルをともに務め、２４年、柄本がプロデューサーを務めたテレビ東京系ドラマ「錦糸町パラダイス〜渋谷から一本〜」で共演も果たしている。２人の交際は、これまで複数の週刊誌で報じられてきており、今年２月発売の「女性セブン」では、さとうが柄本の自宅に合い鍵で訪ねる様子がキャッチされていた。

柄本は２０年に女優・入来茉里と結婚しているが、２２年に離婚を発表。「ほな・いこか」のアーティスト名で「ゲスの極み乙女」のドラマーとしても活動しているさとうも、過去に結婚していたことがあるが、現在はすでに離婚している。さとうは２３年には映画「花腐し」で柄本の兄・佑と恋人役を熱演していた。

◆柄本 時生（えもと・ときお）１９８９年１０月１７日、東京都生まれ。３６歳。２００３年、映画 Ｊａｍ Ｆｉｌｍｓ Ｓ「すべり台」（主演・０５年公開）のオーディションに合格して俳優デビュー。０８年の出演作品により第２回松本ＣＩＮＥＭＡセレクト・アワード最優秀俳優賞を受賞。その後、多数のドラマ、映画、舞台などで活躍。俳優の柄本明と角替和枝さんの次男で、柄本佑は兄、安藤サクラは義姉。１７６センチ。血液型Ｏ。

◆さとう ほなみ １９８９年８月２２日、東京都出身。３６歳。高校時代にバンド活動を始め、２０１２年５月に川谷絵音らと「ゲスの極み乙女」を結成。「ほな・いこか」名義で、ドラムス担当。１４年４月にミニアルバム「みんなノーマル」でメジャーデビュー。１７年４月から女優活動をスタート。テレビ朝日系「六本木クラス」やフジテレビ系「あなたがしてくれなくても」などに出演。身長１６１センチ。血液型Ｏ。