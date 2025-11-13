40¡¦50Âå¤Ï¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ëÉþ¡×¤É¤¦Ãå¤ë¡©¡Úniko and ...¡ÛÂ¨¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤♡¡ÖÅ¹°÷¤µ¤ó¥³ー¥Ç¡×
40¡¦50Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ëÉþ¤Ï°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤â¤Î¡£¼ã¤¯¸«¤¨¤¹¤®¤¿¤ê¡¢¥é¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¡Úniko and ...¡Ê¥Ë¥³¥¢¥ó¥É¡Ë¡Û¤Î40Âå¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¤æ¤«¤µ¤ó¤Î¥³ー¥Ç¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£ÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¹©É×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤Ê¤ì¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤Ë¡£Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÄêÈÖ¥ï¥ó¥Äー¥³ー¥Ç¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÂç¿Í¥Ð¥é¥ó¥¹
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ï¥ó¥Äー¥³ー¥Ç¤â¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¼¡Âè¤Ç¤°¤Ã¤È¤³¤Ê¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£¤æ¤«¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Üー¥Àー¤Î¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸´¶¤Î¤¢¤ë¥¸ー¥ó¥º¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤ÈÄø¤è¤¯¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥¸ー¥ó¥º¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¥¤¥ó¤·¤Æ¥¦¥¨¥¹¥È¥Þー¥¯¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤â¥×¥é¥¹¡£Â¸µ¤ò¤¤ì¤¤¤á¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë´¶¤òÄø¤è¤¯°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
È´¤±´¶¤ò¸ú¤«¤»¤¿Âç¿Í¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¥¹¥¿¥¤¥ë
¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥³ー¥Ç¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤ÎÃæ¤Ë¾åÉÊ¤µ¤òÅº¤¨¤ë¤Î¤¬¥«¥®¡£¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¤¹¤®¤Ê¤¤Ã»¤á¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢¥¿¥Ã¥¯Æþ¤ê¤ÇÍî¤Á´¶¤Î¤¢¤ë¥¤ー¥¸ー¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¡£¾åÉÊ¤µ¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥·¥ã¥Ä¥Ñー¥«ー¤ò¥ì¥¤¥äー¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥é¥¤¥¯¤ÊÃå¤³¤Ê¤·
¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¥³ー¥Ç¤Ç¤âµ¤¤òÈ´¤«¤º¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥«ー¥È¤¬Íê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡£¤æ¤«¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥à¤È¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ê¥á¥¤¥¯É÷¥¹¥«ー¥È¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¥·¥ã¥Ä¥Ñー¥«ー¤ò¥é¥Õ¤Ë½Å¤Í¡¢ÊÒÂ¦¤À¤±¿þ¤ò¥¤¥ó¤·¤ÆÆ°¤¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥«ー¥È¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ë¡£¥ì¥È¥í¤Ê¾®²ÖÊÁ¤Î¥¤¥ó¥Êー¤¬Äø¤è¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥é¥¤¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤ëÂç¿Í¤Î¸ÄÀÇÉ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë»¤·¤¤Ä«¤Ë¤âÍê¤ì¤ë¥â¥Î¥¯¥í¤Î¥ï¥ó¥Ô¥³ー¥Ç
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÃå¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¥ï¥ó¥Ô¤Ï¡¢40¡¦50Âå¤ÎÍê¤ì¤ëÌ£Êý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡£¥Õー¥Ç¥£¤È¥¹¥«ー¥È¤¬¥É¥Ã¥¥ó¥°¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤Ç¤â°ìËç¤ÇÃå±Ç¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥°¥ìー¤Î¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¡¢¥â¥Î¥Èー¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤ì¤Ð¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤ÎÃæ¤ËÉÊ¤Î¤è¤µ¤¬Éº¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£¥·¥ãー¥×¤Ê¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¥Öー¥Ä¤È¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ÇÁ´ÂÎ¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿Âç¿Í¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤¬´°À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
writer: Kae.S