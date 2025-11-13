食べ歩きやランチにぴったりなメニューを紹介！講談社「東京ディズニーリゾート レストランガイド 2026」
講談社から、パークの食を網羅した「東京ディズニーリゾート レストランガイド 2026」が登場！
SnowManの宮舘涼太さんも誌面に登場し、お気に入りのメニューを紹介します☆
講談社「東京ディズニーリゾート レストランガイド 2026」
価格：1,980円（税込）
発売日：2025年11月17日（月）
販売店舗：全国の書店、Amazonなど
東京ディズニーリゾートに行く日程が決まったら考えておきたくなる、食事の計画を立てるのにぴったりな「東京ディズニーリゾート レストランガイド 2026」が講談社から登場。
どこで何時にランチが取れるか、どのレストランで何時から食事休憩ができるか、その予定が決まっているだけで、パークで過ごす時間がゆとりある充実したものになります。
そして、パークに行く数日前から、何をどこで食べるか「ランチ会議」や「おやつミーティング」を開催するのもなかなか楽しい時間です。
「レストランガイド2026」には、レストランの席を予約できるプライオリティーシーティング（PS）のシステム紹介や入園後に対象のレストランのメニューを受取時間を指定して注文できるモバイルオーダー（MO）など、スムーズに食事をするためのレストラン活用術を紹介しています。
目次を開けば、どのお店でPSが利用できるか、MO対象はどのお店かが一目でわかるのも嬉しいポイントです。
また、巻頭の「Sweets Map」では新メニュー、キャラクターモチーフのメニューが一目でわかるよう、印付きで紹介しています。
久しぶりにパークに出かける方にとってはメニューの事前確認も重要なポイント。
パーク体験の醍醐味とも言える「食べ歩き」にぴったりのワンハンドメニューやドリンクメニューは、シーズンごとに新しいメニューが登場しています。
まずは最新のメニューを「レストランガイド2026」で確かめて、どのタイミングにどこのレストラン（ワゴン）で何を味わうかをゆっくりと計画できるのも魅力の一つです。
さらにプラントベースメニュー（植物性食材を主とし、原材料に肉類、魚介類、卵、乳、ハチミツ、ゼラチンを使用していない）はマーク付き（※例：右頁中段）で紹介。
また、写真だけでは味の想像がしにくいという方のために、2025年は「東京ディズニーリゾート レストランガイド2026」編集部の方が読者の気になるであろう83メニューを実食して味わいをコメントで紹介しています。
「生地の中に湯葉で包んだギョウザの具が入っているのがポイント」「アボカドとこくのあるソースが具材の味を引き立てます。コーンチップスと…」「低温調理された銘柄鶏に、香草をミックスしたパン粉（ペルシャード）、さらにアーモンドのデュカをまとわせ,,,」「ほんのり甘い生地と、中に入ったメロン果汁入りの濃厚クリームのバランスがよく、最後まで飽きずに食べられます」など、どれも大人気のお店のメニューです。
写真だけではわかりにくいおいしさの特徴が実食コメントで掲載されます。
そしてもう一つ大ニュースとして、SnowManの宮舘涼太さんが誌面に登場！
「ボクの好きなメニューとその理由」を披露していただきました。
長いレストランガイドの歴史上初めてトップアイドルの登場です。
ほかにも読者に人気のパークで役に立つ「食べたいメニューがひと目でわかるレストランMAP」、レストランの持つ物語を紹介した「食もエンターテイメント！ 知られざるBack Ground Story」、長く愛されるメニューの開発秘話に迫る「ロングセラー物語」などコラムも充実しています。
はじめて「ビール飲み歩き＆おつまみMAP」も制作した、この1冊で、パークの食が完全網羅できるガイドブック。
講談社の「東京ディズニーリゾート レストランガイド2026」は、全国の書店、Amazonなどで発売です☆
