お笑いコンビ「ミキ」の昴生（39）が13日までに自身のインスタグラムを更新。元アイドルの人気タレントらと食事会を行ったことを明かし、3ショットを披露した。

「晩飯！！」と書き出すと、ハッシュタグで「昨日」「家族と」「秋元ちゃんとふみくん」「晩ご飯！」と明かし、自身と元乃木坂46でタレントの秋元真夏、ダンス＆ボーカルグループ「BUDDiiS 」の小川史記との3ショットをアップ。

韓国料理店で鍋を食べたとし「ふみくんは気持ちいいくらいいっぱい食べてくれる！」「昨日もご飯二杯食べてた！」「〆どうする？」「って聞いたら」「腹八分ですけどいけますって言うた！」「そして雑炊が来て一口食べて」「もう腹一杯です発言！#八分嘘やんけ！」「八分って」「9.8分のことかい！」「一回こいつはしめなあかんな！」などと添えた。

3人はTBS「よるのブランチ」で共演しており、昴生の投稿に、小川は「いつもありがとうございます ごちそうさまでした！！まだまだ食べれそうです！！！！」とコメントし、昴生は「スタートダッシュだけ！」と返信。

フォロワーからは「なんやかんやとふみくんに優しい昴生さん よるブラファミリーは仲良しでこんなほっこり話聞けて写真まで嬉しいです！」「みんな仲良しで素敵」「わー！！よるブラメンバーと！！楽しそう」「いいなぁ〜！！羨ましい！！仲良いね！！」「よるブラファミリー最高」といった反響が寄せられている。