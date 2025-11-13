「デフリンピック東京大会」（読売新聞協賛）の男子サッカーは１４日から、福島県のＪビレッジで開催される。

林滉大選手（２９）は、デフサッカー界ではじめて海を渡り、健常者のドイツの下部リーグに所属して経験を積んだ先駆者だ。母国開催の大会で、目指すものはただ一つ。チームを優勝に導くゴールだ。（デジタル編集部・反保真優）

憧れたのはベッカム

３歳頃から遊びで楽しんでいたサッカー。人生を変えるきっかけになったのは、２００２年の日韓Ｗ杯だった。イングランド代表のベッカム選手にくぎ付けになった。「泥臭いプレーでゴールを決める。かっこいい。華がある」。サッカーを本格的に始め、フリーキックの練習に打ち込んだ。憧れは、現在のプレースタイルにも生きている。林選手の武器は、ベッカムと同じ右のキックだ。

強豪校で「ハンデ」と言われ

何事も恐れずに挑戦を続けてきた。中学校までろう学校に通ったが、サッカーに専念するために強豪校に飛び込んだ。自主練習を重ね、練習試合でゴールも決めた。手応えはあった。それでも公式戦には出られなかった。指導者に言われた「聞こえないことはハンデになる」という言葉。悔しさは今でも忘れられないが、原動力にもなっているという。「挑戦しても成功しなければ意味がない」。

亜細亜大に進み、１８歳でデフサッカー日本代表に選出され、頭角を現した。２０１７年にはトルコ・サムスンで開かれたデフリンピックに出場。自らゴールも決めたが、３戦目のイタリア戦で２―０から逆転され、目前でベスト８入りを逃した。「このままではだめだ」。世界を意識した瞬間だった。サッカー日本代表の選手の多くが、海外に渡って活躍していた。自分も壁を越えるために、欧州に行くと決めた。

飛び込んだサッカーの本場

着の身着のまま、現地に飛び込んだ。ドイツを選んだのは、「個々のプレースタイルを重視しているところが自分に合う」と感じたからだ。外国人の枠が多いのも理由だった。

独学で学んだドイツ語で「聴覚障害者ができないこと」を紙に書き、監督やチームメートに伝えた。ドイツ・フランクフルトにある７部チームの練習に半年間参加させてもらい、トライアウトに合格して入団した。「いろんな国籍の選手が集まっているから、手話も個性。実力があれば使ってもらえる」。言語の壁は感じなかった。得意の身ぶり手ぶりのコミュニケーションで仲間とも打ち解けていった。

コロナ下を経て２０２１年には、６部のチームに加入。体格差がある中で、タイミングをずらして打つシュートに磨きをかけた。「『外国人助っ人』として、目に見える数字を残したい」。貪欲にゴールを狙い、２０２１年には、１０アシスト２２ゴールを記録した。７部から始まったドイツでの生活。６部、５部とどんどんレベルアップしていった。５部はレベルが高く、出場機会がないこともあったが、元プロ選手の監督から、勝利に対するメンタリティを吸収したことは大きな糧となっている。

目指すのはゴールのみ

２０２３年の第４回ろう者サッカー世界選手権（デフサッカーＷ杯）では日本代表として出場。チームは準優勝したが、林選手はあばら骨を骨折。けがの影響で帰国を決めたが、早めに日本チームに復帰したことで、チームにも海外の経験を伝えられたとポジティブにとらえている。

「連係が難しいデフサッカー。だからこそ個々の力を強くしていかなければ」。林選手に続いて、湯野琉世選手も欧州にチャレンジし、日本チームの底上げにもつながっているという。

母国開催のデフリンピックが始まる。目標を尋ねると、返ってきた言葉は至ってシンプルだった。「点を取る。取らなければ、試合には勝てないから」。潔い言葉に、強い意志が宿っていた。