政府は１２日、「経済財政諮問会議」（議長・高市首相）を首相官邸で開き、総合経済対策について議論した。

新メンバーの民間議員２人は昨年度の補正予算総額からの拡大や、単年度での基礎的財政収支（プライマリーバランス＝ＰＢ）の黒字化目標の撤回を主張した。高市政権の積極財政路線を強く印象付け、今後は財政規模の拡大を警戒する財務省との攻防が激しさを増しそうだ。

高市首相は会議で「（プレミアム商品券など、自治体の判断で柔軟に使途を決められる）重点支援地方交付金の拡充がカギになる」と述べ、物価高対策を重視する考えを改めて示した。

高市政権では初となる諮問会議で、新メンバーの早稲田大の若田部昌澄教授と第一生命経済研究所の永浜利広首席エコノミストは、総合経済対策の規模を２０２４年度補正予算の一般会計総額１３・９兆円より拡大するのが適切だと主張した。ただ、首相は会議での発言で、具体的な規模については触れなかった。

高市首相は国会で、ＰＢ目標を取り下げる方針を示している。これに同調したのが若田部氏だ。ＰＢ目標は「使命を終えた」と主張した。諮問会議では今後、新たな財政健全化目標も議論される見通しだ。

首相が議長を務める政府の経済関連会議には、成長戦略を議論する「日本成長戦略会議」と、経済財政政策を議論する経済財政諮問会議がある。日本成長戦略会議では、政府が予算案や成長戦略に盛り込みたいと考える施策が総花的に打ち出される。一方、諮問会議は、予算規模や財政規律といった骨格部分を議論し、政府の「経済財政運営と改革の基本方針」（骨太の方針）を毎年とりまとめる。

政府は１０日の日本成長戦略会議で、策定中の総合経済対策に盛り込む重点施策を打ち出した。目下の焦点は、経済対策を実現するために必要な２５年度補正予算案の規模となる。

予算案の編成は毎年、政策実現に向けて金額を増やしたい各省庁や与党と、財政健全化のため増額を抑えたい財務省との間で攻防がある。今年の総合経済対策を巡っては「規模感について財政当局と乖離（かいり）がある」（自民党の小林政調会長）、「財務省の査定が厳しく、前年度並みになるのかも分からない」（政府関係者）などと不満の声が上がる。

補正予算は近年、コロナ禍前と比べ巨額になる傾向がある。野村総研の木内登英エグゼクティブ・エコノミストは「財政健全化への姿勢が後退したと受け止められれば、長期金利の上昇や円安を招き、経済成長を抑制する可能性がある。補正予算は本来、想定していない事態に対応する予算であり、最低限の規模にすべきだ」と指摘している。