全日本空輸（ANA）は、「国際線航空券タイムセール」を11月13日から19日まで開催する。

アジアやアメリカ、オセアニア行きなどに設定がある。搭乗期間は12月1日から2026年7月30日までで、路線により設定期間は異なる。設定路線と往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージ込み、諸税別。

予約クラスはエコノミークラスが「K」、プレミアムエコノミークラスが「N」、ビジネスクラスが「P」となる。

この他に、国内線の普通席を対象に11月13日から19日まで、プレミアムクラスを対象に11月13日から14日までタイムセールを実施している。

・日本各地発着（エコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスの順）

上海（30,200円／／100,200円）、北京（35,200円／-／106,000円）、香港（39,400円／-／177,400円）、マニラ（42,600円／-／147,600円）、大連（43,200円）、ホーチミン（44,600円／-／234,600円）、ハノイ（44,600円）、広州（51,200円）、シンガポール（64,400円）、バンコク（67,400円）、クアラルンプール（67,400円／-／277,400円）、ジャカルタ（75,200円／-／285,200円）、デリー・ムンバイ（83,200円）、ホノルル（87,000円／154,000円）、パース（105,000円／-／399,000円）、シドニー（106,000円／-／411,000円）、ストックホルム・イスタンブール・ミラノ・ロンドン・パリ・フランクフルト・ミュンヘン・ブリュッセル・ウィーン（115,000円）、ロサンゼルス・サンフランシスコ・ニューヨーク・シアトル・バンクーバー（150,000円）