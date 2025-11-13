日本航空（JAL）は、客室乗務員（CA）とグランドスタッフのスニーカー着用を11月13日から解禁すると発表した。

対象はJALのほか、ジェイエア、日本エアコミューター（JAC）、北海道エアシステム（HAC）、日本トランスオーシャン航空（JTA）、琉球エアーコミューター（RAC）のグループ6社のCAと、国内56空港・海外40空港の旅客サービススタッフ。

制服としての貸与ではなく、制服になじむ黒色でシンプルなデザインのものを各自用意する。つまずき防止などのため、厚底のスニーカーは不可とする。

国内各社ではJALグループのZIPAIR Tokyoが2020年の就航当初から、客室乗務員とグランドスタッフの制服としてスニーカーを採用。また、ANAホールディングス傘下のエアージャパンが2024年に開始した格安航空会社（LCC）のブランドAirJapanも、スニーカーやフラットシューズなどの着用を認めている。このほか、スカイマークは4月14日からCAやグランドスタッフのスニーカー着用を開始。エア・ドゥも7月1日からグランドスタッフのスニーカー着用を試験的に開始している。