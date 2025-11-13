南野、久保、鎌田。主軸３人をベースにバリエーションを増やしたい。堂安、町野、北野、佐藤をどう組み合わせるか【日本代表】
日本代表は11月シリーズで14日にガーナと、18日にボリビアと対戦する。10日から代表活動をスタートさせ、12日から非公開練習に突入。この日は別メニュー調整の鎌田大地（クリスタル・パレス）を除く25人でピッチ上での戦術確認を入念に行なった。
今回の２連戦の相手を見ると、2026年北中米ワールドカップの出場権を獲得済みのガーナの方が、プレーオフ進出のボリビアよりもやや格上。となれば、ガーナ戦に主力級を数多く投入する形になるだろう。
攻撃陣は今季オランダ１部で12試合出場13ゴールと絶好調の上田綺世（フェイエノールト）を最前線に据え、２列目には南野拓実（モナコ）と久保建英（レアル・ソシエダ）を配置する見通し。左右のウイングバックは中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）と堂安律（フランクフルト）がベースだろう。ボランチでは10月シリーズを怪我で辞退したキャプテンの遠藤航（リバプール）が復帰。鎌田が欠場濃厚となったため、もう１枚は田中碧（リーズ）が有力だ。
まさに現有戦力のベストと言える面々が揃うわけだが、攻撃のバリエーションが広げたいと思うなら、さらなる底上げが必要。特に２列目は最終予選で４ゴールの鎌田と３ゴールの南野、久保への依存傾向が強かったため、主軸３人をベースに多彩な陣容で戦えるメドをつけることが大事。そこが11月シリーズの１つのテーマになってきそうだ。
最近の戦いを見ると、伊東純也（ヘンク）がシャドーでアクセントとしての重要な役割を担っていた。が、ご存じの通り、今回は怪我で不在。10月のパラグアイ戦で途中からシャドーに入った相馬勇紀（町田）も選外で、今回、前線のポジションで違いをもたらせそうなのは、堂安と町野修斗（ボルシアMG）ということになる。
まず町野だが、「僕は１トップでも２トップでも周りに合わせられるのが１つ、特長でもあるかなと思っている。そこがオプションの１つになっているんだったら嬉しいですけど」と10日の練習後にコメント。複数の役割に前向きな姿勢を示している。
堂安に関しては、パラグアイ戦で南野と組んでシャドーで先発。スタートからシャドーでプレーしたのは2024年６月のミャンマー戦以来だった。ただ、相手の強固な守備ブロックの前にゴールをこじ開けられず、不完全燃焼の印象だった。
「シャドーで出ている自分にとっては、相手が組織的に守ってきているなかで、やはり個で打開しないとなと思いながらも、なかなかそれができなかった。悔しさとイライラが募る試合でした」と本人も悔しさをにじませた。
今回はボランチが５枚体制で、10月はボランチがメインだった鎌田をシャドーで重点的に使える環境が整ったと見られた。が、その鎌田が12日の全体練習を回避したことで、彼の起用は18日のボリビア戦に持ち越されそうだ。南野と久保を２試合連続でフル稼働というわけにはいかない。やはりこの11月２連戦は町野と堂安を有効活用しつつ、攻撃力アップを図るべきなのだ。
特にガーナは驚異的なフィジカルと推進力、屈強な体躯を備えた相手。それを視野に入れて町野を２トップ気味に使い、前線のターゲットマンを２枚置く形で敵をかく乱するのも一案ではないか。本人も今季に赴いたボルシアMGでようやくゴールを挙げ、自信をつけている。今は絶好のタイミングと言っていいだろう。
堂安のフィニッシャーとしての頭抜けた能力も、直近９日のマインツ戦の一撃を見れば誰もが認めるところ。DFを強引に切り裂いて左足で決め切れるのは、今の代表では彼か久保ぐらいだ。ガーナを相手に堂安が同じプレーを出せるとは限らないが、やはり傑出した得点能力を備えた背番号10を高い位置に据えた方が得点の確率は上がる。指揮官には堂安の凄みを活かすような策を見出してほしい。
今回の２連戦の相手を見ると、2026年北中米ワールドカップの出場権を獲得済みのガーナの方が、プレーオフ進出のボリビアよりもやや格上。となれば、ガーナ戦に主力級を数多く投入する形になるだろう。
まさに現有戦力のベストと言える面々が揃うわけだが、攻撃のバリエーションが広げたいと思うなら、さらなる底上げが必要。特に２列目は最終予選で４ゴールの鎌田と３ゴールの南野、久保への依存傾向が強かったため、主軸３人をベースに多彩な陣容で戦えるメドをつけることが大事。そこが11月シリーズの１つのテーマになってきそうだ。
最近の戦いを見ると、伊東純也（ヘンク）がシャドーでアクセントとしての重要な役割を担っていた。が、ご存じの通り、今回は怪我で不在。10月のパラグアイ戦で途中からシャドーに入った相馬勇紀（町田）も選外で、今回、前線のポジションで違いをもたらせそうなのは、堂安と町野修斗（ボルシアMG）ということになる。
まず町野だが、「僕は１トップでも２トップでも周りに合わせられるのが１つ、特長でもあるかなと思っている。そこがオプションの１つになっているんだったら嬉しいですけど」と10日の練習後にコメント。複数の役割に前向きな姿勢を示している。
堂安に関しては、パラグアイ戦で南野と組んでシャドーで先発。スタートからシャドーでプレーしたのは2024年６月のミャンマー戦以来だった。ただ、相手の強固な守備ブロックの前にゴールをこじ開けられず、不完全燃焼の印象だった。
「シャドーで出ている自分にとっては、相手が組織的に守ってきているなかで、やはり個で打開しないとなと思いながらも、なかなかそれができなかった。悔しさとイライラが募る試合でした」と本人も悔しさをにじませた。
今回はボランチが５枚体制で、10月はボランチがメインだった鎌田をシャドーで重点的に使える環境が整ったと見られた。が、その鎌田が12日の全体練習を回避したことで、彼の起用は18日のボリビア戦に持ち越されそうだ。南野と久保を２試合連続でフル稼働というわけにはいかない。やはりこの11月２連戦は町野と堂安を有効活用しつつ、攻撃力アップを図るべきなのだ。
特にガーナは驚異的なフィジカルと推進力、屈強な体躯を備えた相手。それを視野に入れて町野を２トップ気味に使い、前線のターゲットマンを２枚置く形で敵をかく乱するのも一案ではないか。本人も今季に赴いたボルシアMGでようやくゴールを挙げ、自信をつけている。今は絶好のタイミングと言っていいだろう。
堂安のフィニッシャーとしての頭抜けた能力も、直近９日のマインツ戦の一撃を見れば誰もが認めるところ。DFを強引に切り裂いて左足で決め切れるのは、今の代表では彼か久保ぐらいだ。ガーナを相手に堂安が同じプレーを出せるとは限らないが、やはり傑出した得点能力を備えた背番号10を高い位置に据えた方が得点の確率は上がる。指揮官には堂安の凄みを活かすような策を見出してほしい。