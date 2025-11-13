「プレッシャーは全くない。僕は僕、彼は彼」ロナウジーニョの20歳息子が頼もしい！現在イングランドでプレー「目標はトップチーム昇格」
重圧に押しつぶされることはなさそうだ。
ブラジル代表の英雄ロナウジーニョ氏の息子で、現在20歳のジョアン・メンデスは、今夏にイングランド２部ハルのアカデミーに加入した。それまでは父の古巣バルセロナやバーンリーの下部組織でプレーしていた。
偉大な父を持つ２世選手として、どこに行っても否が応でも注目を集めるが、ジョアンは極めて冷静だ。ロナウジーニョ・ジュニアは英公共放送『BBC』で心境をこう明かした。
「プレッシャーは全く感じていない。僕は僕であり、彼は彼だと常に明確に認識している。僕が彼の息子だと見られるのは当然だ。でもそれが僕や僕のプレーに影響を与えるものではない。全く気にしてないよ。家族はみんな、『ただの雑音だから聞く必要は全くない。サッカーを楽しくプレーすればいいだけだ』といつも言ってくれるんだ」
右ウイングを担う若きレフティはさらに、ロナウジーニョの息子であることを「誇りに思う」と伝え、トップチームはイングランド２部で上位につける新天地で、確かな結果を残す覚悟を示した。
「ただひたすらにポジションを勝ち取るために努力している。メインの目標はトップチーム昇格だ。加入時はフィットネスレベルが足りていなかった。今それを改善している。コーチ陣は理解を示し、大いに助けてくれている」
ジョアンは自ら道を切り拓き、我が道を行く。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】まるで別人？あまり変わらない？スーパーレジェンドたちの今と昔を徹底比較！
ブラジル代表の英雄ロナウジーニョ氏の息子で、現在20歳のジョアン・メンデスは、今夏にイングランド２部ハルのアカデミーに加入した。それまでは父の古巣バルセロナやバーンリーの下部組織でプレーしていた。
偉大な父を持つ２世選手として、どこに行っても否が応でも注目を集めるが、ジョアンは極めて冷静だ。ロナウジーニョ・ジュニアは英公共放送『BBC』で心境をこう明かした。
右ウイングを担う若きレフティはさらに、ロナウジーニョの息子であることを「誇りに思う」と伝え、トップチームはイングランド２部で上位につける新天地で、確かな結果を残す覚悟を示した。
「ただひたすらにポジションを勝ち取るために努力している。メインの目標はトップチーム昇格だ。加入時はフィットネスレベルが足りていなかった。今それを改善している。コーチ陣は理解を示し、大いに助けてくれている」
ジョアンは自ら道を切り拓き、我が道を行く。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】まるで別人？あまり変わらない？スーパーレジェンドたちの今と昔を徹底比較！