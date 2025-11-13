藤田ニコル、新婚旅行でもエゴサ 夫もあ然の“スマホ依存”エピソード披露
モデルでタレントの藤田ニコル（27）が、12日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。 “スマホ依存な女”として自身のリアルなエピソードを明かした。
【写真】なつかしい！10年前の写真を公開した藤田ニコル
この日は「スマホ依存な女＆スマホ音痴な女のお悩み相談SP」とのテーマでトークが展開され、藤田は「エゴサ（エゴサーチ）は毎日してる」と告白。なんとエゴサ歴は10年に及ぶという。そんな彼女も昨年、新婚旅行で訪れたハワイでは「さすがにやめよう」と思い立ち、1日だけスマホを封印。しかし翌朝、我慢できずにプールサイドで1日分の検索結果を一気にチェックしたと明かし、スタジオの笑いを誘った。
「ここまで来てエゴサするのはヤバい」と夫からツッコまれたと語るも、それでも辞められないという藤田。悪いコメントだけでなく、良いコメントも見るようにしているそうで、「良いコメントを見る時は“にこるん”で検索、悪いコメントを見る時は“藤田ニコル”で検索してる」と、自身なりの“検索ルール”も披露した。
その独特の使い分けに、スタジオからは思わず「おぉ〜！」と感嘆の声が上がっていた。
