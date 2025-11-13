こぼれ落ちそうなボリューム感…韓国の人気女性アナ、濡れ髪のスイムウェアSHOTでファン魅了【PHOTO】

韓国の人気女性アナウンサー、クァク・ミンソンのスイムウェアSHOTがファンを魅了している。

【写真】クァク・ミンソン、視線を奪う“めりはりボディ”

クァク・ミンソンは最近、自身のインスタグラムでひよこの絵文字とともに「キュー」とキャプションに綴り、1枚の写真を投稿した。

公開された写真では、黒のスイムウェアにレース素材のアウターを合わせたクァク・ミンソンが指をくわえてほほ笑む姿が写っている。デコルテ部分が大胆に開いたスイムウェアからはボリューミーな美スタイルが際立ち、多くのファンを釘付けにさせた。

魅力あふれるクァク・ミンソンの投稿には、「可愛すぎる！」「韓国に生まれてきてくれてありがとう」「綺麗だ…」などの反応が寄せられていた。

（写真＝クァク・ミンソンInstagram）

そんなクァク・ミンソンは、2023年12月に7歳年下のサッカー選手ソン・ミンギュとの熱愛説が浮上。以降は仲睦まじく交際を続けていることで知られたが、ソン・ミンギュが今年5月3日のリーグ戦で得点後、片膝をついて指輪を捧げるような“公開プロポーズ”のゴールパフォーマンスを披露したことで注目を集めた。

ソン・ミンギュによると、その後クァク・ミンソンに正式にプロポーズをしたようで、今冬に結婚式を挙げる予定だという。

◇クァク・ミンソン プロフィール

1992年3月4日生まれ。韓国・大田出身。身長164cm。淑明（スンミョン）女子大学のメディア学部を経て、2016年にMTNのアナウンサーとしてデビュー。2019〜2020年はゲーム専門チャンネル「SPOTV GAMES」所属でアナウンサーを務め、現在はSTARITエンターテインメントに所属している。自身のインスタグラムでサッカーチームのユニホームを着用した写真をたびたび投稿することから、“サッカー女神”の愛称で人気を博している。近年は韓国プロサッカーKリーグを中継する「Coupang Play」のリポーターなども務める。