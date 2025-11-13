【MG 1/100 F90IIIＹ クラスターガンダム（再販）】 予約受付：11月13日11時～ 商品発送：2026年2月 予定 価格：6,600円

BANDAI SPIRITSは、通販サイト「プレミアムバンダイ」にてプラモデル「MG 1/100 F90IIIＹ クラスターガンダム」再販分の予約受付を本日11月13日11時より開始する。価格は6,600円。商品の発送は2026年2月を予定している。

本商品は、サナリィ（S.N.R.I.）による「フォーミュラ計画」の試作型MS ガンダムF90IIIY「クラスターガンダム」を、新規造形を交えて再現したもの。コア・ファイターF90IIIとのドッキングや、ミッションパックの装備といった各種ギミックが再現されている。

「MG 1/100 F90IIIY クラスターガンダム」の特長

コア・ファイターF90IIIを搭載したY（ヤングスター）タイプ

本商品では、“YOUNG STAR”の名を冠する、新たなる「ガンダムF90」を新規造形を交えて再現。

【コア・ファイターF90III/コア・ブースターF90III】

・「コア・ファイターF90III」は「コア・ブースターF90III」兼用ランディングギアの装着とキャノピーの開閉が可能。

・尾翼を収納し、バックパックを装着することで「コア・ブースターF90III」を再現できる。

・機首とバックパック部を折り畳み、機体胴体への接続が可能。

・クラスターガンダム本体のコクピットハッチは開閉し「コア・ファイターF90III」を確認できる。

【ビーム・ライフル】

・専用のビーム・ライフルが新規で付属する。

・スコープ部分とフォアグリップが可動する。

【メガ・ビーム・バズーカ】

・後の地球連邦軍機体の装備に多大な影響を与えた「メガ・ビーム・バズーカ」が2挺付属。

・機体臀部のハードポイントに懸架可能。

・専用のジョイントを腰部側面ハードポイントに接続し、エネルギー収束射撃状態を再現。

【ビーム・サーベル】

・ガンダムF90とは異なるデザインの「ビーム・サーベルグリップ」が付属。

【ビーム・シールド】

・「ビーム・シールド」はクリアパーツで展開。

・グリップを展開させ、手持ちにすることもできる。

・発生装置を可動させ、収納状態を再現。

ミッションパックを装備可能

前腕部、脛部のハードポイント部分、バックパックを付属のガンダムF90のバックパックに換装することで、「A to Z PROJECT」で明かされた様々なミッションパックを装備可能。

※装着できないミッションパックもあります。

水転写式デカールが付属。

・オリジナルマーキングを含む水転写式デカールが付属。

付属武装

ビーム・ライフル／ビーム・サーベル×2／メガ・ビーム・バズーカ×2／ビーム・シールド

付属品

ミッションパック換装用パーツ一式

(C)創通・サンライズ