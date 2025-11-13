テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１３日、北海道各地で１２日夜にオーロラが観測されたことを伝えた。

陸別町の天文台「りくべつ宇宙地球科学館」によると、日没後、北側の低い空に赤色にきらめくオーロラが現れ、肉眼でも確認できた。太陽の表面の爆発現象「太陽フレア」の大規模な発生が９日から３日連続で起きたためだといい、１３日も見える可能性があるという。

番組では午後７時半過ぎに陸別町で観測されたオーロラの映像、さらに同町でオーロラを見て感動する親子連れなどの姿を放送した。

コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は、オーロラの映像に「これ〜あのぉ…見えるってわかってらっしゃって撮っているってこと？」と司会の羽鳥慎一アナウンサー、スタッフに質問した。

羽鳥アナは「なんでしょうね？北海道の人が見にきているってことは…でも毎日見に来ているわけではない？」と返し「たまたま？」とスタッフに質問した。これに「狙って…」とスタッフが答えると玉川氏は「出るってわかった上でいっているってことなんだね。情報が出ているってことなんだね」と納得し「狙ったってことなんだね」とコメントしていた。