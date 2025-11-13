¡Öµã¤¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤¿¡×Ä¹Åèµð¿Í¡¢ÅÁÀâ¤Î°ËÅì¥¥ã¥ó¥×°ÊÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÈÃÏ¹ö¤Î¡ÉÂ¿ËàÀî½©µ¨Îý½¬¡¡À¾ËÜ¡¢Äê²¬Åê¼ê¤é¤È¤·¤´¤«¤ì¤¿¾®Ëó¤µ¤ó
¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÎÀìÂ°¹Êó¤À¤Ã¤¿¾®Ëó¿Ê¤µ¤ó¡Ê£·£´¡Ë¤Ï¹Åç¡¢µð¿Í¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ê¤É¤Ç£±£³Ç¯¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Ä¹Åèµð¿Í£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£¹£·£·Ç¯¤Ë¤Ïµ®½Å¤ÊÃæ·Ñ¤®º¸ÏÓ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃÏ¹ö¤ÎÆÃ·±¤À¤Ã¤¿¡£ÅÁÀâ¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë£·£¹Ç¯¤ÎÃÏ¹ö¤Î°ËÅì¥¥ã¥ó¥×°ÊÁ°¤Ë¡¢Ä¹Åè´ÆÆÄ¤Î»Ø¼¨¤Î¤â¤È·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃÏ¹ö¤ÎÂ¿ËàÀî½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ý¡£À¾ËÜÀ»Åê¼ê¡¢Äê²¬ÀµÆóÅê¼ê¤é¤È¾¯¿ô¤Ç¤·¤´¤«¤ì¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ½éÇ¯ÅÙ¤ÇµåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤ÀÄ¹Åèµð¿Í¤Ï¡¢Íâ£·£¶Ç¯¤Ë½éÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤ë¤È¡¢£·£·Ç¯¤Ë¤Ï£Ö£²¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í£µÇ¯ÌÜ¤Î¾®Ëó¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£³£°»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·£³¾¡£°ÇÔ£±£Ó¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££¸·î£²£¹Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Ï¼·²óÅÓÃæ¤ò£²¼ºÅÀ¤ÇÀèÈ¯½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï¾®Ëó¡ÝÀ¾ËÜÅê¼ê¤Î¡È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥³¥ó¥Ó¡É¤¬·ÑÅê¤·¤Æ¤Î¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¾ËÜ¤¬ÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ÆÀèÈ¯¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¡×
¡¡»î¹ç¸å¤ËÀ¾ËÜ¤µ¤ó¤È¾Ð´é¤Ç°®¼ê¤¹¤ëÇò¹õ¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¾®Ëó¤µ¤ó¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÂ¿ËàÀî¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤·¤´¤È´¤«¤ì¤¿½©µ¨Îý½¬¤Îµ²±¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£Â¿ËàÀî¤Çµã¤¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤ÏÏ¢ÇÆ¤ò¿ë¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏºåµÞ¤Ë£²Ç¯Ï¢Â³ÇÔÂà¡£¥·¥ê¡¼¥º¸å¤Ë¥³¡¼¥Á¿Ø¤È½©µ¨Îý½¬¥×¥é¥ó¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿Ä¹Åè´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ö¤Ã¤Á¤®¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¼ºÇÔ¤ò¶µ·±¤Ë½©µ¨Îý½¬¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Ç±ÑºÍ¶µ°é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¼ã¼ê¤ÎÅ°Äì¶¯²½¤òÀë¸À¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¾®Ëó¤µ¤ó¤ÏÀ¾ËÜ¡¢Äê²¬¡¢Æ£¾ëÏÂÌÀÅê¼ê¤È¤È¤â¤ËÅê¼ê¤Î¶¯²½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢¿ù²¼ÌÐÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡¢ÌÚ¸ÍÈþÌÎÅê¼ê¥³¡¼¥ÁÊäº´¤«¤éÅ°ÄìÅª¤Ë¤·¤´¤«¤ì¤¿¡£Ìî¼ê¤Î¶¯²½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï»³ËÜ¸ù»ù¡¢Ã¸¸ý·û¼£¡¢³Þ´ÖÍºÆó¡¢¾¾ËÜ¶©»Ë¡¢¼ÄÄÍÍøÉ×¡ÊÏÂÅµ¡Ë¤Î£µÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö£±£°»þ¤«¤éÍ¼Êý¤Î£µ»þ¤Þ¤Ç£·»þ´Ö¡¢£´¿Í¤Ë¥³¡¼¥Á£²¿Í¤¬¤Ä¤¤Ã¤¤ê¡¢µÙ·Æ¤Ê¤·¤ÇÎý½¬¤·¤¿¡£¥Î¥Ã¥¯¤ò£±»þ´Ö¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥È½èÍý¤ò£±»þ´Ö¡¢¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¤ò£±»þ´Ö¡¢¥í¥ó¥°¥é¥ó¤ò£±»þ´Ö¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤Í¡£µÙ¤ß¤Ï£±½µ´Ö¤Ë£±²ó¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£Îý½¬¤¬¥¥Ä¤¯¤Æ¡¢ÅÇ¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¥¡¼¥Ñ¡¼¤Î¿Í¤â¸·¤·¤¯¤Æ¡È¤½¤ó¤Ê½ê¤ÇÅÇ¤¯¤Ê¡ª³°¤Ë¹Ô¤±¡ª¡É¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Æ¤Í¡×
¡¡£´Åê¼ê¤ÎÃæ¤Ç¾®Ëó¤µ¤ó¤ÏºÇÇ¯Ä¹¡¢»Ä¤ë£³¿Í¤Ï£µºÐ²¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÄê²¬¤âÀ¾ËÜ¤âÆ±¤¤Ç¯¤ÇÂ¤¬Â®¤¤¤«¤é¡¢¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤Èô¤Ð¤¹¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤±¤É¡£¤¢¤¤¤Ä¤é¤Ï¥Î¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤«¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤â¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡£²¶¤Ï¤â¤¦ÉÔ´ïÍÑ¤À¤·¡¢º¸Åê¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¿Ç¯¤â¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¿Í´Ö¤À¤«¤é¡¢Æ°¤¤¬¤®¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤Æ²¼¼ê¤Ç¡£¥Î¥Ã¥«¡¼¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¬¤Ã¤Æ²¶¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤ÆÍ¾·×¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¤Í¡×
¡¡·Ú²÷¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤³¤Ê¤·¡¢·Ú¤¤¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÇÂÇµå¤ò½èÍý¤¹¤ë¸åÇÚ¤¿¤Á¤ò¤¦¤é¤á¤·¤¯Ä¯¤á¤¿¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë³Ñ±ÎÃËÅê¼ê¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Î¸·¤·¤µ¤Ë½©¤¬¶á¤Å¤¯¤ÈÍ«Ýµ¡Ê¤æ¤¦¤¦¤Ä¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¼¡¤ÎÇ¯¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¤¤¤ä¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¤¢¤ÎÎý½¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÃÃ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ä¹¤¯¡Ê¸½Ìò¤ò¡Ë¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£²¶°Ê³°¤ÏÄê²¬¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢À¾ËÜ¤Ë¤·¤Æ¤â³Ñ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê³èÌö¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤éËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡£·£¹Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢º£¤Ê¤ª¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÃÏ¹ö¤Î°ËÅì¥¥ã¥ó¥×¤Ë¾®Ëó¤µ¤ó¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¿ËàÀî¤Ç¤ÎÃÏ¹ö¤Î½©µ¨Îý½¬¤ÏËº¤ì¤¬¤¿¤¤»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¼ãÎÓ¤ß¤É¤ê¡Ë
¡¡¡þ¾®Ëó¿Ê¡Ê¤ª¤Þ¤¿¡¦¤¹¤¹¤à¡Ë£±£¹£µ£±Ç¯£¸·î£±£¸ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Æ£Âô¾¦¡Ê¸½Æ£ÂôæÆÎÍ¡Ë¤«¤éÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¡¢Âç¾¼ÏÂÀ½»æÉÙ»Î¤ò·Ð¤Æ£·£²Ç¯ÅÙ¤Î¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤Ç¹Åç¤ËÆþÃÄ¡£µð¿Í¤Çµ®½Å¤Êº¸¤ÎÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤Ë½é´°Åê½é´°Éõ¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¸½ÌòºÇ½ªÇ¯¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤ËºßÀÒ¡£¥×¥íÄÌ»»£±£³Ç¯¤Ç£±£·£´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ£±£¶¾¡£±£¸ÇÔ£²¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£·£³¡£°úÂà¸å¤Ï¥í¥Ã¥Æ¡¢µð¿Í¤ÎÂÇ·âÅê¼ê¤ò·Ð¤Æ¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº´ÆÆÄ¤ÎÀìÂ°¹Êó¡¢½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÉÕ¤ÁíÌ³Éô¼çÇ¤¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡£