スタントマンによる自転車事故の再現を通じて、事故の衝撃や怖さを知ってもらおうという交通安全教室が、12日、三重県津市の特別支援学校で行なわれました。

交通安全教室は、自転車事故の恐ろしさを疑似体験することで交通ルールの大切さを感じてもらおうと、「JAみえなか」などが、自転車に乗る機会の多い中学生や高校生を対象に行っているもので、県立稲葉特別支援学校の高等部の生徒約100人が参加しました。

12日は、プロのスタントマンが見通しの悪い交差点での自転車とバイクの衝突や、トラックの内輪差による巻き込み事故など、実際に起きた事故を再現しました。

稲葉特別支援学校ではほとんどの生徒がスクールバスで通学していますが、そのうち2割の生徒は自転車や徒歩でバス停まで通っています。

生徒たちは、スマートフォンを見ながらの運転や手放し運転など、何が違反に当たるのかを確認しながら、交通ルールやマナーを学んでました。

三重県内では今年に入ってから11日までに、自転車が絡む交通事故で4人が死亡、276人がケガをしていて、ケガをした人のうち５6人が高校生でした。