米2勝とともにラスト2試合 山下美夢有は賞レース争いにも自然体「獲れたらうれしいことだけど…」
＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン 事前情報◇12日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞最注目選手のひとりとして、米本土に戻ってきた。山下美夢有は2週前にマレーシアで行われた「メインバク選手権」で今季2勝目。今大会初日は昨年覇者のネリー・コルダ（米国）、グレース・キム（オーストラリア）との注目組に入った。
<連続写真>インパクト前に左ヒザが伸びるタイプは左お尻で体重を受け止める！ 山下美夢有の超・安定スイング
先週の日米共催「TOTOジャパンクラシック」では悪天候により最終日が中止となり、3位に終わった。2度の乗り継ぎで、月曜日にフロリダ入り。「少し時差ボケはある。久しぶりの長距離移動で体の疲れはちょっと出た」と話しながらも、「ショットは先週よりもいい感じ。試合で発揮できるように頑張りたい」と好調を隠さない。火曜日は朝6時半にコースに到着し、「あまり練習にならないような、けっこう気温が低かった」なかで朝からハーフをラウンド。水曜日はプロアマでさらにハーフを回った。初めてのコースでも、百戦錬磨のキャディの存在は頼もしい。「この辺を狙ったら寄っていく、とか言ってくれる。全部のコースが初めてなので（私は）ほとんど分からないけれど、いろんなコースを見ているので心強いですね」。ぴったりと息を合わせ、この1年間を戦ってきている。「AIG女子オープン」（全英）でメジャー初制覇。そして2勝目を飾り、世界ランキングは自己最高3位まで浮上した。ルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）争いではトップを快走中。さらにはプレーヤー・オブ・ザ・イヤー（年間最優秀選手）争いにも名乗りを上げ、現在はジーノ・ティティクル（タイ）に続いて2位につけている。快挙も期待されるなか、本人はさっぱりと答える。「賞は獲れたらうれしいことだけど、課題をしっかりクリアして、上位で戦うことが目標にしていること。それ（賞）に対してやる、とかは考えていないです。まだ2試合残っているのでやりきることが大事」とスタイルは変わらない。「今の状態でしっかりスイングができれば、いい位置に落として…っていうちゃんとしたゴルフができると思う。思い切ったプレーをして、上位で戦えるように頑張りたい」。米1年目を最高の締めくくりにするためにも、シーズン終盤戦でもまずは目の前の一打に集中する。（文・笠井あかり）
