都内の生活雑貨店で10月の売り上げが去年の1.2倍になるなど、紙の手帳が人気です。スマートフォンでスケジュールを管理する一方、紙の手帳に好きなことを書くといった形で、デジタルと紙を併用する人も。概念が広がっているという手帳の現在地を考えます。

■大学生「デジタルだと消えちゃう」

森圭介アナウンサー

「もう今年もあと50日。びっくりしますね。もう来年の準備をされている方もいるということで、この時期に手帳を買う人が多いそうです。街の皆さんに、どんな手帳を使っているのか聞いてきました」

大学生

「手帳を買いに来ました。デジタルよりも紙の（手帳の）方が好きです。デジタルだと消えちゃうんですけど、紙だったら残るので。毎日書いているわけではないんですけど、日記みたいな形で、友達と話したこととかをメモしたり…」

60代

「かわいい絵・猫ちゃん・お花とか、かわいい手帳もいっぱいあるので。あと（手帳を）持っているのが楽しい」

経営者（40代）

「この手帳は“この目的に”というのではなく、自由な形で使っています。自分の頭の中に浮かんでいるものを言語化したものです」

■アプリと紙の手帳の“二刀流”

森アナウンサー

「皆さん様々な用途で使っていますが、40代の経営者はスマートフォンのアプリと紙の手帳を二刀流で使い分けているそうです。アプリは他の人と情報を共有できるメリットがあり、仕事で部下と共有すべきスケジュールなどを管理しているそうです」

「私も、自分が見るのと家族と共有しているものがあります。一方でこの経営者は、紙の手帳は、思いついた考えを書き込んで頭の整理などをしているということです」

忽滑谷こころアナウンサー

「私もまさに二刀流で、スケジュールはスマートフォンでいつも持ち歩いています。1週間の献立を日曜日に考えて紙の手帳に整理しているので、似ているなと思いました」

「パラパラ見返せた方が、『前にこれ作ったからもう1回作ろうかな』と照らし合わせやすいのが好きで、紙を使っています。（デジタルだと）いろんなタブを開いて消すと、1つの端末でごちゃごちゃするので、献立を考えるのは紙が向いていると思います」

森アナウンサー

「振り返ったり、パッと一目で見るには紙の方がいいということなんでしょうか。手帳などを販売しいている企業の調査（高橋書店『手帳白書2026』）でも、紙の手帳ユーザーでデジタルも併用している割合は今年、約2人に1人の55.7％でした」

「紙の手帳は災害などの備え、必要な連絡先などを記入するツールとして役立てているそうです。『停電やバッテリー切れを気にしなくて良い』『データが消えるなどの心配がない』といった理由が挙がっています」

直川貴博アナウンサー

「私は紙からデジタルに乗り換えたんですけど、今ハッとしたのが、アプリのサービスが終了したらどうなるんだろう、電源が切れてしまって『次は何だっけ？』と分かりにくくなったことが実際あったな、ということです。併用はいいかもしれないですね」

森アナウンサー

「やっぱり紙に残しておくのは大事ですね」

山粼誠アナウンサー

「スケジュールはアプリで、スポーツ中継に向けた取材などは手で書いて、というのはありますね。切り分けた方が見やすいというのもあるので…」

■10月の売り上げ、去年の約1.2倍

森アナウンサー

「人それぞれ、見やすさというのもあるのかもしれません。そんな手帳ですが、今どんなものが人気なのか、都内の生活雑貨店で調べてきました。渋谷の渋谷ロフトでは、様々なニーズに応えて手帳3000点が用意されています」

「10月の売り上げは去年と比べて約1.2倍に増えているということで、紙の手帳を使っている方が増えているのかもしれませんね」

「さらに今、人気のシールや手帳周りのツールが充実しているそうです。シールで彩るのも楽しいですし、手帳を彩るスタンプも売れ行きが好調だということです。私の娘も、シールを貼って友達と交換するための手帳を持っています」

忽滑谷アナウンサー

「私は小学生の頃、ドハマリしていました。リバイバルかもしれないですね」

■紙の手帳のトレンドは「日付なし」

森アナウンサー

「いろんな手帳の使い方があるかもしれませんが、最近のトレンドを聞いてきました。日付がない手帳です。日付を自分で書き込むタイプがトレンドだということで、every.のスタッフでも自分で書いている人がいました」

「几帳面だからできるのか…。自分で予定を書いて、隣のページにはTODOリストもあります。なぜ一から日付も自分で書くのか聞いたところ、『元々書いてあるんじゃなくて、書きたい時に自分で自由に書けるのがいい』と言っていました」

「自分らしさも表現できる、という部分もあるのかもしれません。私はちょっと無理かななんて思いましたけども…。なぜ、日付を自分で書くような手帳などが人気なのか、手帳の活用に詳しい日本手帳クリエイター協会代表理事の宮崎じゅんさんに聞きました」

「そもそも今、手帳の概念が広がっているそうです。手帳はこれからの予定や日程、いわゆるスケジュールを記入して管理するものでしたが、今は経験したこと、趣味などを記録するものとして使う人が多いということです」

「その人の楽しみや趣味、過ごしたことを自由に手帳に書いているといいます。例えばカフェ巡りが好きな人は行ったカフェのことを記録するなど、日記に近い部分があるとのことです」

「私も読んだ本の感想などを忘れないように、印象に残った言葉などを書くようにしています。そういった使い方に変わってきているそうです」

「どうしてこういう風になったのか。宮崎さんによると、コロナ禍で一人で過ごす時間が増え、自分と向き合う時間が長くなったことで、自分の生活スタイルを大事にしたいと思う人が増えたことが考えられるそうです。手帳のスタイルも変わってきているようです」

鈴江奈々アナウンサー

「いろんな使い方ができますよね。日付が（書かれておらず）飛んでいて、書きたい時に残しておけるというのがいいなと思いました」

森アナウンサー

「every.のスタッフも、日付が書いてあると『何か書かなきゃ』となるそうです」

鈴江アナウンサー

「分かります。空白を残したくなくて…。『そこに書かなきゃ』と、義務に変わるんですよ。でも書きたい時だけに書くという方が、本当に書きたいことだけが残せるからいいなと思いました」

森アナウンサー

「人に押し付けられるのではなく自分なりの、というのが時代を反映しているのかもしれませんね。個性もこういったところに出てくるということです」

■おトクも…ご当地“県民手帳”とは

森アナウンサー

「いろんな手帳はありますが、ご当地の手帳があるのを知っていますか？ 『ふくしま手帳』というのがあって、中には『こんなディープなものも…』という地元の情報がありました」

森アナウンサー

「それぞれの県の統計協会が毎年販売している、県民手帳というものがあります。大体 1000円ぐらいで買えるそうですが、カレンダーだけではなくてご当地の情報が載っています」

「私の出身の埼玉県の県民手帳。今年のデザインは3色展開です。中身はスケジュール帳はもちろんですが、埼玉の観光名所のほか、県内の美術館や温泉施設など 39の施設で使える割引特典サービスもあるということです」

「山形県の県民手帳は、黒の色と県内を流れる最上川をイメージした最上川ブルーの 2色展開です。購入した人がアンケートに答えると、抽選で山形県産のお米が抽選で当たるというようなこともあります」

「愛媛県の県民手帳ですが、愛媛の名産といえばみかん、柑橘類やお魚が有名ですが、柑橘類やお魚の旬が分かるというカレンダーで、温州みかんはこれぐらい、紅まどんなはこれぐらいだよ、と旬が一目で分かります」

「愛媛に旅行に行く時の参考にも使えるということで、愛媛県内の皆さんはもちろんですが、県外からも問い合わせがあるといいます。地元それぞれの特色もありますし、お年賀なんかで県民手帳の交換というのも楽しいです。お土産にもいいかもしれないですね」

「昔は手帳というと日付とスケジュールばかりでしたが、今はいろんな用途があり、県民性も表せられます。手帳の概念が広がっているという話でした」

（2025年11月12日『news every.』より）